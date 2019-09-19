بروتوكول تعاون بين مصر والإمارات لعلاج الإدمان

وقّع المركز الوطني للتأهيل في الإمارات، الخميس، بروتوكول تعاون مشترك في القاهرة، مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر.

يأتي ذلك في إطار سعي المركز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتعزيز التعاون بين المؤسسات المحلية والعالمية وإيجاد سبل التعاون والشراكات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف خدمة المجتمع.

وقع البروتوكول الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في الإمارات، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير الصندوق، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية .

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وقال الدكتور حمد الغافري إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المحلية والعالمية للمساهمة في توحيد الجهود من أجل تقليل العبء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي الذي تمثله مشكلة المخدرات .

وأضاف الغافري أن الهدف من توقيع البروتوكول يصب في تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المُتخصصة على أحدث نظم وبرامج العلاج وفقا للمعايير الدولية للفئات لأطباء علاج الإدمان والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين والتمريض، وكذلك لتوحيد المناهج العلمية والاستفادة من تجربة الدبلومة المهنية لخفض الطلب على المخدرات التي نفذها الصندوق بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن هذا التعاون سيسهم في التنسيق المشترك في مجال العلاج في ضوء تجربة الصندوق في تنفيذ خدمة الخط الساخن لعلاج الإدمان والذي يتم من خلاله استقبال المكالمات الهاتفية على مدار 24 ساعة 7 أيام أسبوعيا من مرضى الإدمان وذويهم لتقديم التدخلات العلاجية بداية من المشورة والدعم النفسي، وذلك لتلقي العلاج في أحد المراكز العلاجية الشريكة.

ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على إجراء الأبحاث العلمية المُتخصصة وتبادل المعلومات في مجال التوعية والوقاية من المخدرات.