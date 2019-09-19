1500 طبيب بمؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية في دبي

انطلق، الخميس، مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الـ4 للأمراض الجلدية وطب التجميل "ميدام 2019" الذي يستمر 3 أيام بحضور 1500 طبيب ومتخصص في الأمراض الجلدية وطب التجميل من مختلف الدول.

وافتتح مدير عام هيئة الصحة في دبي، حميد القطامي، نيابة عن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، الفعالية الطبية.

وأكد القطامي أن القيمة المهمة من وراء المؤتمرات والمنتديات تكمن في تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة وتطوير الممارسات المهنية، وهذا هو ما نركز عليه في دولة الإمارات ومدينة دبي بوصفها المنصة التفاعلية المميزة لمستجدات العالم في مختلف المجالات، وبوصفها أيضا الملتقى المستدام للعلماء والمفكرين والعقول المبتكرة.





وقال: "إن طب الأمراض الجلدية والتجميل قد فرض نفسه بقوة على الساحة الصحية الدولية، وأصبح أحد أهم المجالات التخصصية المؤثرة في حركة وسوق السياحة العلاجية، وهذا يعكس بدوره تنامي الطلب على هذا النوع من الخدمات الطبية، لاسيما مع ارتباط الأمراض الجلدية بالعديد من الأمراض الأخرى، إلى جانب النمو اللافت والإقبال الملحوظ على جراحات التجميل، وغيرها من الجراحات التكميلية في مختلف المجتمعات".

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وأشار إلى أن الطلب على التقنيات المتقدمة والعلاجات الحديثة المرتبطة بهذا التخصص الطبي اتسع وازدادت معه أدوار المراكز البحثية التي أصبحت في تحد متواصل لتوفير خلاصات علمية للأمراض الجلدية المزمنة منها وغير المزمنة، وما إلى ذلك من عقاقير وقائية وعلاجية وتجميلية.

وأضاف القطامي أن هذا المشهد تراه هيئة الصحة في دبي من منظور متكامل ورؤية مستقبلية، لاسيما أن تخصص الأمراض الجلدية وجراحات التجميل يأتي في مقدمة التخصصات الطبية الأكثر رواجا في سوق السياحة الصحية في دبي، وذلك ليس لوجود مستشفيات ومراكز وعيادات رائدة في هذا المجال وفقط، وإنما لامتلاك دبي واجهة مميزة للاستشفاء جعلتها مفضلة للباحثين عن الصحة والسعادة.

وقال رئيس المؤتمر، الدكتور خالد بن سالم النعيمي، إن نجاح المؤتمر خلال السنوات الـ3 الماضية أدى إلى ارتفاع نسبة المشاركات العالمية من الجمعيات الرسمية العريقة لاختصاص طب الأمراض الجلدية وطب التجميل، بدءا من الوطن العربي مرورا بنيوزيلندا والصين وماليزيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأمريكا الجنوبية وتشيلي وجنوب أفريقيا.

وأوضح الدكتور النعيمي أن المؤتمر سيتضمن إطلاق علاجات وأدوية طبية وتجميلية وطرق علاج جديدة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال: "هكذا هي دولة الإمارات كما عهدتموها دوما سباقة لكل ما من شأنه الارتقاء بالإنسان والإنسانية".

وأكد نائب رئيس المؤتمر، الدكتور سعد الصقير، أن مؤتمر "ميدام" كان سباقا في تكريم أطباء الأمراض الجلدية في الوطن العربي ممن تركوا بصمات واضحة في القطاع، لافتا إلى أن المؤتمر دأب كل عام على تكريم رائد من رواد الأمراض الجلدية، وأن الرائد المكرم هذا العام هو الدكتور محمد رضا الغربي من تونس نظرا لإسهاماته وإبداعاته في مجال الأمراض الجلدية.

وأعلن انضمام منظمة الصحة العالمية كرائد عالمي صحي مشارك للمؤتمر، وعن انضمام المجلس العربي للاختصاصات الصحية واتحاد الأطباء العرب كشركاء علميين للمؤتمر، إضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لهيئة الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية للأعمال الخيرية كشركاء لمبادرات المؤتمر الإنسانية، ومن ضمنها مبادرة العطاء التي تهتم بنشر ثقافة العطاء بين الأعضاء والعاملين في القطاع الصحي في المنطقة، تزامنا مع إعلان قيادتنا الرشيدة عن عام التسامح نهجا وأسلوب حياة في المناحي كافة.



وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش آخر مستجدات طب الأمراض الجلدية وطب التجميل ومقاومة الشيخوخة، وسيتم خلاله عقد ورش عمل علمية متنوعة تتجاوز 79 ورشة عمل، و5 برامج علمية متوازية طيلة أيام المؤتمر على أيدي أمهر الكفاءات والخبرات في العالم من الأطباء ذوي الاختصاص لعرض آخر التقنيات وأحدث ما توصل له العلم البشري في مجال علاجات الأمراض الجلدية وطب التجميل برعاية من الشركات العالمية والمحلية الرائدة في هذا المجال.