أفكار رائعة لتحفيز الطفل على حل الواجبات المدرسية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - أثبتت الأبحاث العلمية أن تحفيز وتشجيع الطفل من قبل الأهل في البيت هو سر نجاحهم وتفوقهم، ولذلك فيمكن للأم أن تعتمد عدة أفكار مميزة ورائعة تساعد الطفل على حل الواجبات المدرسية واستذكار الدروس كما يلي، وكما ينصح المعلم وسيم يوسف _ معلم مرحلة دنيا_ فتابعي هذه النصائح...

ارسمي لطفلك لوحة تشبه السلم والثعبان

أحضري ورقة بيضاء كبيرة من الورق الذي يعد منه مجلات الحائط.

قسمي الورقة إلى مائة مربع صغير.

ورقمي كل مربع برقم صغير على زاويته الداخلية.

اليوم نبدأ بأن نسجل نقاط لكل خطوة يقوم بها الطفل كما يلي:

1_ إذا حل واجب الحساب لوحده فعليه أن يجتاز خمس مربعات ويضع داخل كل مربع إشارة صح.

2_ إذا قام بكتابة الإملاء صحيحة فعليه أن يجتاز عشر مربعات.

3_ إذا تناول العصير بين الواجبات فهو سوف يجتاز ثلاث مربعات وهكذا..

4_ يجب أن تحتفلي بالصغير عندما يجتاز المربعات المائة.

أنشطة يحبها الأطفال

الآن جاء دور الأنشطة خلال النهار فيمكنك أن تقومي بأنشطة خارجية تشجع الطفل على المذاكرة مثل:

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لعب رياضة لمدة ربع ساعة.

قراءة آيات من القرآن الكريم.

تسميع حديث نبوي شريف قصير.

وقت التسبيح والاستغفار.

مسابقة في التلوين لكي يتعلم الطفل الدقة واختيار الألوان.

المساعدة في المطبخ مثل إعداد السلطة وفرم الخضار.

مساعدة الأم في ترتيب رفوف الثلاجة ليتعلم النظام.

بث النشاط والحيوية في الطفل عن طريق:

أخذ حمام دافيء ومنعش وتجربة تصفيف شعر البنت بطريقة جديدة.

رسم وهو مغمض العينين لتشجيعه على الخيال والإبداع.

نتعلم كلمة جديدة باللغة الانجليزية مثلاَ.

لنبحث عن شيء في البيت يبدأ بحرف اللام مثلاَ.

لنتحدث عن أحلامنا حين نكبر ونحن مغمضي الأعين.

نصمم علماَ يحمل شعار العائلة ويميزها.