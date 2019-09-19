كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - لا شك في أن الحوادث تكون في طريق الإنسان، فكيف بالطفل الصغير، ولذلك يجب أن تحافظي على طفلك بإتباع القواعد العامة للسلامة في المدرسة سواء في طريقه لها، أو أثناء وجوده فيها، وعلى ذلك يمكنك متابعة النصائح التالية التي يقدمها لك أخصائي السلامة العامة في دائرة الصحة الرقابية الدكتور عمرو غزال وهي: نصائح السلامة للاستعداد للمدرسة لبس الملابس التي لا تحتوي على سوستة " سحابات" لأنها قد تؤدي لحوادث مثل اغلاق السوستة على العضو الذكري للطفل الصغير.

عدم ارتداء القمصان التي تحتوي ياقتها على أربطة لأن بعض التلاميذ يقومون بلف الأربطة على العنق وتسبب الاختناق. حمل الحقائب المناسبة لوزن الطفل لأن الحقائب الكبيرة تعرضهم للسقوط أثناء الجري وآلام الظهر. Advertisements اللانش بوكس يجب ألا يحتوي على أطعمة ساخنة وسائلة لأنها يمكن أن تسبب حروق الجلد وتهيجه لدى الطفل.

مهما ألح الطفل لا تضعي له أدوات حادة مثل سكين صغيرة أو شفرة أو مقص أو حتى قصاصة أظافر في حقيبته لأنه سوف يعبث بها وتسبب له الجروح. اختاري الأحذية التي لا تسبب التزحلق والانزلاق، لا تشتري الأحذية العديمة الكعب الرخيصة لأنها تؤدي للحوادث في ممرات المدرسة أو حتى في الفصل. اختاري لطفلك المقعد الغير قريب من الشباك إذا كان طفلك من النوع المعتاد على إخراج رأسه من شباك السيارة، حذري المعلمة من هوايته لأنه من الممكن أن يقع من شباك الفصل.

لا تخفي عن المعلمة أي مرض أو عرض صحي يمر به طفلك لكي لا يتعرض للخطر مثل الإغماء أو نوبة صرع بداعي الخجل. وإذا كان طفلك من هواة العبث بقوابس الكهرباء فجيب ان تخبري المعلمة بذلك، ويمكنك أن تقدمي للفصل وسلة أمان لإغلاق القابس لحماية طفلك وباقي الأطفال.

ويجب أن تدربي طفلك على طريقة إغلاق درجه في الفصل، وكذلك خزانة حاجياته لكي لا يتعرض لإغلاق الدرج أو الخزانة على أصابعه، هناك أطفال يتعجلون إغلاق الدرج أو يغلقونه بعنف، كما أن هناك أطفال يلعبون باستمرار بالأدراج حتى تغلق على أصابعهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قواعد لسلامة طفلك في المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.