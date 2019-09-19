العناية بالجروح المفتوحة مهم للوقاية من المرض

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كشف طبيب مصري مخاطر الإصابة بمرض الإنتان "تعفن الدم" الذي قد يقود للوفاة حال الإصابة بمضاعفاته الخطيرة، وأبرزها انخفاض ضغط الدم.

وقال الدكتور عاصم عبد الرازق، وفقا للعين الإخبارية، منسق الرابطة المصرية للإنتان، إن الإصابة بتعفن الدم تحدث عندما يُطلق جهاز المناعة موادا كيميائية بمجرى الدم لمحاربة مسبب المرض، لكنها بدلاً من شفاء المصاب تتسبب في التهابات عامة بكل أعضاء الجسم.

يعتبر "الإنتان" مجموعة من ردود الفعل التي يصدرها الجسم نتيجة تلوث بالميكروبات، ومن أهم أعراض المرض الآتي:

- ارتفاع أو انخفاض في درجة حرارة الجسم عن المستوى الطبيعي.

- ارتفاع في وتيرة التنفس تُسرّع ضربات القلب.

- ارتفاع أو انخفاض عدد كرات الدم البيضاء عن المستوى الطبيعي.

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في الحالات الحادة قد يتفاقم "الإنتان" ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، منها انخفاض ضغط الدم "Hypotension"، وعدم تزويد الأعضاء المختلفة بالدم، ما قد يؤدي إلى الوفاة.

ونصح الطبيب المصري باتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بتعفن الدم، منها:

- أخذ التطعيمات في مواعيدها.

- الحفاظ على النظافة الشخصية.

- العناية بالجروح المفتوحة.

- غسل اليدين والنظافة العامة.