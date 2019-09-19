شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع العدسات اللاصقة والان مع التفاصيل

تستخدم العدسات اللاصقة بديلة للنظارات الطبية؛ نظرا لسهولة استعمالها وقدرتها على منح مرتديها مظهرا جيدا، إضافة إلى حالة الحرية التي لا توفرها النظارات.

ورغم اعتقاد البعض أن استخدام العدسات اللاصقة سهل، لكن هناك إجراءات ضرورية يجب مراعاتها عند ارتدائها؛ تجنبا لحدوث أي مشكلات صحية.

نصح الطبيب المصري محمد حلمي، وفقا للعين الإخبارية، استشاري جراحة العيون، بالاختيار الصحيح لنوع العدسات وإجراء الفحص الدوري للعين؛ للتأكد من ارتداء العدسات المناسبة.

وحذر من تجاهل أي أعراض غير عادية تظهر بمجرد استخدام العدسات، مثل احمرار العين والحكة والألم المستمر، أو تغير الرؤية وزيادة الدموع والحساسية للضوء.

ونصح الطبيب المصري بارتداء نظارة حال وجود غبار في الجو أو في حالة العواصف الترابية، وغيرها من التقلبات الجوية الشديدة، محذرا من تصرفات عدة أثناء استخدام العدسات اللاصقة، أهمها:

- غسل اليدين قبل لمس العين أو العدسات، وتجفيف اليد بقطعة من القماش الخالي من الوبر.

- تنظيف العدسات بالطريقة التي يحددها طبيب العيون المتابع للحالة.

- استخدام المحاليل الخاصة بالعدسات فقط وتجديد المحلول شهريا.

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- تنظيف عبوة تخزين العدسات في ماء دافئ مع الصابون مرة أسبوعيا، وشطفها جيدا وتجفيفها بقماشة نظيفة.

- غسل العدسة وتنظيفها جيدا حال وقوعها على الأرض.

- تحريك الرموش باستمرار لترطيب العدسة والحفاظ على نظافتها.

- حمل عبوة حفظ العدسات والمحلول في الحقيبة باستمرار.

- خلع العدسات أثناء السباحة أو استخدام نظارات السباحة مع العدسات.

- عدم وضع العدسات في الفم لأي سبب.

- عدم استخدام مياه الحنفية لغسيل العدسات.

- عدم حك العين بشدة أثناء ارتداء العدسات.

- عدم التعرض للحرارة أثناء ارتداء العدسات.