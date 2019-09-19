دراسة تؤكّد أنّ العزلة الاجتماعية قد تؤدي إلى الحياة بشكل غير صحّي

زعمت دراسة جديدة أجرتها جامعة "ستوكهولم" ومعهد Karolinska، أن الزواج السعيد يمكن أن يقلّل من فرص الإصابة بالخرف.

وقام الباحثون بتتبع أكثر من 4 آلاف مشارك، ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاما، لعقد من الزمان للتوصل إلى النتيجة الجديدة، واستكشفوا ما إذا كان انخفاض الحالة المزاجية أو الحالة الزوجية أو الحالة المعيشية، يرتبط بزيادة خطر الخرف.

ووجد فريق البحث أن خطر الإصابة بالخرف كان أكبر بنسبة 40% لدى المشاركين، الذين كانوا غير سعداء أو غير متزوجين، مقارنة بالسعيدين في زواجهم.

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ويُعتقد أن العزلة الاجتماعية قد تؤدي إلى عيش شخص ما في نمط حياة غير صحي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

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