رغد صدام حسين تنشر وصية لأبيها يطالب فيها العراقيين بالتمسّك بالمبادئ

نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، مقطع فيديو لوالدها، قالت إنه وصية للرئيس العراقي.

وفي الفيديو، الذي نشرته رغد عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، يقول الرئيس الراحل: "يحاولون أن يؤثروا على معنويات الشعب، ولكن علينا إخواني ألا تهتز المبادئ الشريفة التي نؤمن بها كرجال، وعراقيين"، وأضاف: "علينا أن نحذر من أن تهتز المبادئ في تفكيرنا، سواء مبادئ الرجال أو مبادئ الرسالة التي نؤمن بها، نحن نؤمن بأننا شعب واحد".

وفي مارس/آذار 2003، دخلت الولايات المتحدة الأميركية العراق تحت مسمى عملية "تحرير العراق"، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، تم القبض على صدام حسين. وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة "الاحتلال".

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وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية "الدجيل"، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو/ تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

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