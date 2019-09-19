شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أضرار لا تعرفها للسجائر الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت فى الآونة الأخيرة العديد من شركات بيع السجائر الإلكترونية بنكهات عديدة منها البطيخ والكريز والعنب، وكانت بديلا للسجائر العادية، لكن سرعان ما أكدت الأبحاث أضرارها بعد وفاة عدد من الأشخاص بسببها.

أضرار لا تعرفها للسجائر الإلكترونية:

ـ FDA تعطى 5 شركات فرصة 60 يوما لوضع خطة لمنع المراهقين من تدخينها

ـ الهند تمنع بيع السجائر الإلكترونية لتسببها فى الوفاة وتسجن من يدخنها

ـ تسبب عدوى نادرة فى الرئة

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ـ السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين تضر الأوعية الدموية وتضيقها بمعدل 35%

ـ جمعية القلب الأمريكية: تدخين السجائر الإلكترونية يضر الصحة العقلية للشباب

ـ السجائر الإلكترونية بوابتك لاستخدام الحشيش بمعدل 3 أضعاف

ـ تنتج مواد كيميائية سامة غير مدرجة فى ملصق المكونات

ـ تدمر الخلايا الجذعية التى تتحول إلى خلايا عصبية