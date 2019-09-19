شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشعر بنغزة فى صدرك.. الخوف ومشاكل المعدة أهم الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بحرقة فى الصدر قد يكون أمرًا مقلقًا ومخيفًا خاصة عند الأشخاص الذين لديهم مشاكل صحية بالقلب أو هاجمتهم من قبل نوبة قلبية، وهناك العديد من الأسباب المحتملة للشعور بألم وحرقه فى الصدر، حسبما كشف موقع"”medicalnewstoday.

العديد من أسباب الشعور بالحرقة في الصدر ليست ضارة في الواقع، فيعاني 15-25٪ فقط من الأشخاص من مشكلة قلبية حادة.

يمكن أن تسبب العديد من الحالات الشعور بحرقة في الصدر وهى:

الحموضة المعوية، أو الارتجاع الحمضي هي واحدة من أكثر الأسباب شيوعًا للحرقة المؤلمة في الصدر.

الحموضة المعوية تحدث عندما ينتقل حمض المعدة إلى احتياطي المريء، وهو أكثر شيوعًا عند النساء الحوامل والأشخاص المصابين بمرض الجزر المعدي المريئي والذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز .

واستهلاك الأطعمة والمشروبات الحمضية مثل الطماطم قد يزيد من خطر الحرقة، يمكن لتدخين التبغ أيضًا زيادة الخطر.

بعض الأعراض الأخرى للحرقة تشمل:

التجشؤ.

حرق في الحلق.

الألم الذي يبدأ بعد فترة وجيزة من وجبة.

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ألم يزداد سوءًا عند الاستلقاء.

مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي قد تسبب أيضًا ألمًا حارًا في الصدر قد يتسبب البعض في أعراض تحاكي أعراض حرقة المعدة، على سبيل المثال الأشخاص الذين يعانون من حصى في المرارة أو مشاكل صحية في الكبد من حرقة شديدة.

إذا لم يتحسن الألم بعد تناول مضادات الحموضة أو غيرها من أدوية حرقة المعدة فقد تكون المشكلة بسبب شيء آخر مثل حصاة المرارة أو أمراض الكبد أو التهاب البنكرياس.

يمكن أن تسبب إصابات العضلات حرقانًل شديدًا في الصدر، خاصة عند استخدام العضلات المصابة لرفع الأجسام الثقيلة، وإصابات الغضروف أو العظام قد تسبب أيضًا ألمًا وحروقًا في الصدر.

يمكن أن يحدث نوبة الهلع عندما يشعر الشخص بالارتباك أو القلق ما يسبب إزعاجًا وألما في الصدر.

يمكن أن تسبب الرضاعة الطبيعية مجموعة من الأحاسيس الجديدة وغير المألوفة في الصدر مع تمدد الثديين وتقلصهما والتكيف معهما لإرضاع رضيع، بعض النساء يعانين من آلام حادة أو عميقة أو حرقان كجزء من اللبن الخفيف يصاب البعض الآخر بعدوى تسمى التهاب الضرع والتي يمكن أن تسبب شعورًا حارقًا في الجلد وأنسجة الثدي.