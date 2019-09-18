شكرا لقرائتكم خبر عن عشان حالته تتحسن.. نصائح لتغذية طفلك مريض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الطعام الصحى يمكن أن يساعد الأطفال المصابين بالسرطان على الشعور بالتحسن والتعامل مع الآثار الجانبية للسرطان أو علاجاته، فى هذا التقرير نقدم مجموعة من النصائح لتغذية الطفل مريض السرطان، بحسب ما ذكر موقع "Kids health".

نصائح لتغذية طفلك مريض السرطانشرب الكثير من الماء

غالبًا ما يفقد الأطفال الذين يعالجون من السرطان الكثير من الماء بسبب القيء أو الإسهال أو بسبب عدم تناول ما يكفي من المشروبات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف.لتجنب ذلك، تأكد من حصول طفلك على الكثير من السوائل والماء والعصائر والشوربة.

يساعد الماء في كل وظيفة من وظائف الجسم تقريبًا - بدءًا من الهضم واستقلاب الدهون، إلى طرد السموم من الجسم والحفاظ على درجة حرارة الجسم.

يساعد الحصول على كمية كافية من السوائل أيضًا على منع الإمساك، وهي حالة يمكن أن تجعل الطفل أقل ميلًا لتناول الطعام.

زيادة البروتين والكربوهيدرات فى طعام طفلك

كل طفل مصاب بالسرطان لديه احتياجات غذائية محددة ، لذلك من المهم التحدث إلى أخصائي التغذية حول ما هو أفضل لطفلك، لكن بشكل عام، يحتاج الأطفال المصابون بالسرطان إلى زيادة تناول البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية.

يساعد البروتين الجسم على النمو، وإصلاح الأنسجة، وبناء خلايا الدم، وتجديد الجهاز المناعي.

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يمكن أن يساعد الحصول على ما يكفي من البروتين طفلك على الشفاء بشكل أسرع من الآثار الجانبية للإشعاع والعلاج الكيميائي ويساعد أيضًا في منع الالتهابات، فالأطعمة مثل الجبن والبيض والحليب واللبن واللحوم الخالية من الدواجن والدواجن والأسماك والفاصوليا وزبدة الفول السوداني والمكسرات والعدس وفول الصويا كلها مصادر جيدة للبروتين.

الكربوهيدرات هي وقود الجسم، حيث توفر الطاقة للخلايا وتساعد على الحفاظ على وظائف الأعضاء.

المصادر الجيدة للكربوهيدرات تشمل الخبز والمكرونة والبطاطا والأرز والحبوب والفواكه والذرة والفاصوليا.

تساعد الدهون الجسم على تخزين الطاقة، وعزل أنسجة الجسم، وحمل بعض الفيتامينات في جميع أنحاء مجرى الدم.

الدهون أيضًا غنية بالسعرات الحرارية، وهو أمر مهم للطفل الذي قد يفقد الوزن أثناء العلاج.

وتوجد الدهون الصحية في الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون والخضراوات مثل الأفوكادو.