تحدي القراءة العربي.. من المدارس إلى شاشة التلفزيون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الأربعاء، تحويل التصفيات النهائية لمبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها الـ4 إلى برنامج تلفزيوني، ستقدمه الإعلامية شهد بلان على قناة MBC.

ويمتد برنامج "تحدي القراءة العربي" على 8 حلقات تلفزيونية تنطلق أولها 27 سبتمبر/أيلول.

وتعد مبادرة تحدي القراءة العربي المنافسة العربية الأكبر من نوعها لتحقيق تميز ثقافي ومعرفي التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2015.

وفي حديثها لـ"العين الإخبارية"، قالت الدكتورة منى الكندي، الأمين العام لمبادرة تحدي القراءة العربي، إنَّ التصفيات النهائية للمبادرة تمَّ تحويلها إلى برنامج تلفزيوني لتعزيز ثقافة المعرفة ونشرها على أوسع نطاق.

وأكدت أنَّ البرنامج سيكون المبادرة التي تلهم بقية الطلاب العرب للمشاركة في التحدي في مواسمه المقبلة.

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ويأتي برنامج "تحدي القراءة العربي" من فئة برامج "تلفزيون الواقع" التي تتابع حياة الطلاب على مدار اليوم، وجرى تصويره في دار تحدي القراءة في دبي بمشاركة 16 طالباً يتحدون بعضهم ويتعاونون كعائلة متضامنة.

وأشارت الكندي إلى أنَّ الدورة الـ4 استقطبت مشاركة 13.5 مليون طالب وطالبة من أكثر من 62 ألف مدرسة.

وتأتي المبادرة بهدف غرس ثقافة القراءة لدى النشء في العالم العربي خاصة وسط طلبة المدارس وتنمية شغف المعرفة وحب المطالعة لديهم، وتعزيز علاقتهم بالكتاب خارج أسوار المدرسة.

كما تهدف المبادرة أيضاً إلى تنمية الوعي العام بواقع القراءة العربي وضرورة الارتقاء به لأخذ موقع متقدم عالمياً، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء لمستقبل مشترك، إضافة إلى نشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر وتكوين جيل من المتميزين والمبدعين القادرين على الابتكار في جميع المجالات.