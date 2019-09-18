شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات للكبار للوقاية من الإنفلونزا في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا تختلف كثيرًا ظروف انتقال العدوى أو الإصابة بالإنفلونزا بالنسبة للكبار عن الصغار، فقط الاختلاف يكمن في كون الأطفال أكثر عرضة للإصابة من الكبار، لكن أعراض نزلات البرد في الظروف الجوية المتقلبة لا يختلف إزعاجها من شخص بالغ أو طفل إلا في قدرة تحمل الفرد البالغ التي تفوق قدرة تحمل الطفل الصغير.

العطس والسعال وارتفاع درجة الحرارة والصداع والتهاب الجيوب الأنفية، أعراض تؤرق الجميع لذلك على الأشخاص البالغين اتباع نفس النصائح المذكورة والتى تساهم في وقايتهم وتسرع عملية الشفاء وللوقاية من المضاعفات التي قد تحدث في حالة التعامل الخاطئ مع الإنفلونزا، كالنزلات الشعبية والالتهاب الرئوى.

وعن ارشادات القيادة في حالة عدم استقرار الجو

إذا كان لديك سيارة تذهب بها إلى عملك أو تسافر بها بشكل متكرر فعليك مع بداية فصل الخريف والشتاء معرفة بعض الإرشادات التي تقيك من مخاطر القيادة في الظروف الجوية غير المستقرة والظواهر الجوية العنيفة للحفاظ على سلامتك وسلامة الأفراد المصاحبين لك على الطريق.

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في البداية عليك الاطلاع بشكل يومى على الأحوال الجوية واتباع نصائح خبراء الأرصاد وعليك بالالتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادة وربط حزام الأمان عندما يلزم الأمر.

وإذا علمت بوجود سيول أو شبورة في الطريق الذي ستسلكه من الأفضل أن تغير مسارك، أو تأجيل الموعد أو الرحلة التي تذهبها إذا استطعت، مع الامتناع عن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتركيز الانتباه في القيادة فقط، ويجب الحفاظ على المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك لتجنب الاصطدام، واستخدام الكشافات لتوضيح الرؤية، إضافة إلى عدم السير بعكس الاتجاه مطلقًا.

وفى حالة وجود أمطار افتح نوافذ السيارة لتجنب تكون بخار الماء على الزجاج مما يحجب الرؤية، واستخدم مساحات الخطر الخاصة بالسيارة، كما يجب عليك تحديد سرعتك وفقًا لمدى الرؤية، فليس بالضرورة التزام السرعة القانونية إن كانت أكثر من اللازم في هذا الموقف.

وإذا تعطلت سيارتك في حالة وجود شبورة، فعليك ركنها على جانب الطريق وتشغيل الكشافات حتى تكون مرئيًا من سائقى السيارات الأخرى، فإذا أردت الاستغاثة يمكنك الاتصال بأرقام الاستغاثة المرورية.

وفى النهاية تجنب السير في التجمعات المائية للحفاظ على سيارتك من التلف بفعل المياه.