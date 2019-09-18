تعرفي علي طريقة إعداد بطاطس مهروسة باللحمة المفرومة

القاهرة - لايف ستايل

مقادير بطاطس مهروسة باللحمة المفرومة

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- البازيلاء : كوب (مجمدة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : فص (مفروم)

- البطاطس : 4 حبات (كبيرة الحجم / مسلوقة ومهروسة)

- كريمة : ربع كوب

- جبن البارميزان : ربع كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة طريقة تحضير بطاطس مهروسة باللحمة المفرومة ضعي اللحم المفروم في مقلاة واسعة على نار متوسطة وقلبيها حتى تصبح بنية اللون.

أضيفي الزيت والبصل وقلبي لمدة 5 دقائق حتى تطرى البصلة.

أضيفي البازيلا والثوم والملح والفلفل والبهارات المشكلة وقلبي لمدة 7 دقائق حتى ينضج اللحم.

ادهني طبق الفرن بالقليل من الزيت ووزعي اللحم في الطبق.

اخلطي البطاطس المهروسة مع الزبدة وجبن البارميزان والملح والكريمة وجوزة الطيب جيداً.

مدي المزيج في طبق الفرن فوق اللحم.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر.

قدميها ساخنة إلى جانب طبق من السلطة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير إيدام البطاطس مع كرات اللحم

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