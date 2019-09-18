شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف يجيلك مرض السكر.. اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بمرض السكر تعد من الأشياء التي تورق الشخص المصاب به، فيكون الشخص أكثر عرضة له في حالة وجود تاريخ عائلي للإصابة بهذا المرض، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أفضل النصائح التي تقلل من فرص الإصابة بمرض السكر، وذلك وفقا لموقع "healthline".

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بمرض السكر ومنها:

- زيادة الوزن أي السمنة التي تكون العامل الكبير في التعرض للإصابة بهذا المرض نتيجة لتقليل قدرة البنكرياس في القيام بأعماله.

-عدم ممارسة الرياضية وعدم الحركة لها عامل كبير في التعرض للإصابة بمرض السكر.

-التدخين من أشهر الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن التعرض للتوتر والقلق والعصبية من أكثر الأسباب المؤدية للإصابة بمرض السكر، وهنا يصبح الشخص بمرض السكر العصبي.

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-التاريخ الوراثي للإصابة بمرض السكر يعد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة به.

وقدم التقرير العديد من الطرق الصحي التي تقلل من فرص الإصابة بمرض السكر، ومنها التالي:

-أثبتت الدراسات الطبية الحديثة، أن ممارسة الرياضة 4 مرات في الأسبوع تعمل علي التقليل من الإصابة بمرض السكر، لأنها تعمل علي تحريك وتنشيط خلايا الجسم، وحرق الدهون وأيضا تزيد من نشاط البنكرياس.

-تناول الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية، الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، كالخضروات والفواكه تقلل فرص الإصابة بمرض السكر، وأيضا عليك الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف وتجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية والسريعة والحلويات.

-الإقلاع عن التدخين يعد من أفضل النصائح التي يجب عليك القيام بها، تجنبا للتعرض والإصابة بمرض السكر، وأيضا تجنب الأماكن المتواجد بها التدخين.

-وأيضا عليك تجنب التوتر والعصبية، ومحاولة الشعور بالاسترخاء لأن العامل النفسي له دور كبير في الإصابة بالمرض، ولذا حاول أن تهدأ.