شكرا لقرائتكم خبر عن بطارية ألعاب تقضى على حياة طفلة عمرها عامان بعد إصابتها بحروق شديدة بالحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها بعد أن ابتلعت بطارية أحد الألعاب بـ24 ساعة فقط نتيجة لإصابتها بحروق شديدة فى حلقها من ابتلاع تلك البطارية.

حيث وصلت الطفلة إلى المستشفى وهى تعانى من ألم شديد فى معدتها، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذها نتيجة لاكتشافهم ابتلاعها بطارية وتسببت فى حروق شديدة بحلقها من المواد الكيميائية الموجودة بالبطارية.



بطاريه ألعاب تقضي علي حياه طفلة

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية"أكد الأطباء أن الأم كانت تظن أن طفلتها ابتلعت عمله نقود ولكن تبين أن الطفلة ابتلعت بطارية ليثيوم وظلت مثبتة في أعلى المريء فى منطقة الصدر.

وقال الأطباء إن البطارية كانت تحترق بسرعة في حلق الطفلة وهو ما قضى على حياتها فى غضون وقت صغير نتيجة للحروق التى أحدثتها فى حلقها.

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كيف يمكن الحفاظ على سلامة الأطفال من البطاريات وماذا تفعل إذا ابتلعوها؟

1. الحفاظ على الأجهزة مع البطاريات بعيدا عن متناول اليد إذا كانت حجرات البطارية غير آمنة .



أشعة بطاريه ألعاب

2. اذهب إلى المستشفى إذا ابتلع الطفل بطارية أو أصيب أحدهم في أنفه أو أذنه ، اصطحبه مباشرة إلى أقرب قسم طوارئ.

3. لا تدعهم يأكلون أو يشربون أي شيء أثناء انتظار العلاج .

4. الحصول على المساعدة السريعة: من المهم الوصول إلى المستشفى في أقرب وقت ممكن، كلما كان من الممكن إزالة البطارية ، تقل فرصة حدوث تلف دائم.