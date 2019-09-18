أكدت مستشارة الأسرية ندى الجميعي على عدم وجود امرأة نكدية وتقدم نصائحها للرجال

تعتبر من الأمور التي قد تواجه المرأة العاملة رفض الزوج لوظيفتها أي كانت الوظيفة، قد تكون لعدة أسباب أساسها العادات والتقاليد وخوفا من استقلالها المادي عنه، وشعورها بالاستغناء.

قالت مستشارة العلاقات الأسرية وخدمة المجتمع د.ندى الجميعي إن هناك بعض الرجال يرفضون مبدأ المرأة العاملة حتى لا تنشغل عن متطلبات بيت الزوجية وعن رعاية أطفالهم واحيانا غيرة من الزوج عليها تحت شعار أن تعاملات الرجال من الممكن أن تكون غير مناسبة ويخاف عليها من التعامل والاحتكاك مع العالم الخارجي.

اكتئاب النساء

وأضافت د. ندى لـ "بوابة أخبار اليوم" أنه قد يوجد بعض النساء تقتنع بكلام زوجها بحجة أن لا يوجد عمل مناسب لها ولكن بعضهن عندما تلزمن المنزل تدخل في حالات اكتئاب وتزيد مع انطوائها أو عصبيتها الغير مجدية، ومع انشغال الزوج والاهتمام بنفسه والحديث عن الأخريات دون قصد منه تصبح كالخيل المربوط الذي يريد أن يفك لجامه، فأحيانا لا تعرف أين تذهب ولكن قد كرهت الحياة الروتينية وتتمنى أن تصبح من المنفصلين حتى تتخلص من القيود التي تحاصرها.

نصيحة للرجل

ووجهت د. ندى الجميعي نصيحة للرجل قائلا "عليك أن تعرف يا رجل أن المرأة التي نسبة ذكائها كبيرة وتهوى الحركة الكثيرة فلابد أن تعمل لأن هذا الذكاء سيحول حياتك لجحيم"، لافتة إلى أن بعض النساء التي تركز في تفاصيل كل شئ وابسط الأمور ليست امرأة نكدية إنما امرأة حبست في بيت الزوجية، فإن لاحظت أن زوجتك تشكو دوما من الملل وتفتعل المشاكل لابد أن تعمل حتى تخرج الطاقة الزائدة التي أصبحت مكنونة بين أركان المنزل فتشعر انها سجين وينادي بالحرية.

Advertisements

الطلاق نساء غير عاملات

وأشارت د. ندى إلى أنه مع انتشار حالات الطلاق أصبحت بين نساء غير عاملات ولا يعرفن أي مصدر دخل ولكنها تطلب الطلاق وهي لا تعرف من سيعيلها هي واولادها مستقبلا فقط تريد أن تتخلص من حالة الاكتئاب التي أصبح زوجها جزء كبير منها، وعندما تعمل ومع انشغالها من الممكن أن تطلب هي الرجوع لزوجها لاستكمال الجزء العاطفي في حياتها.

الفتيات قبل الزواج

وأضافت أن الفتيات قبل الزواج تظن أن هذا الرجل غير كل رجال العالم وهو الفارس الجميل الذي يأخذها على حصانه الأبيض ويطير ليريها العالم، ومع أول يوم زواج تبدأ رحلة العذاب من وجهة نظرها، فالرجل يحارب الزمن حتى يأتي بلقمة العيش والمرأة تحارب أفكار زوجها حتى تغيرها ويتفرغ لها ويصبح كالفارس التي كانت تحلم به ومع تدخل الأهالي يبدأ الصراع الذاتي للمرأة ثم يتحول لصراع خارجي مع ضغط الرجل عليها فتنفجر ويفضل كل منهم البعد بالطلاق

تعرفي على أبرز فوائد الانفصال أو"الطلاق" على الطرفين