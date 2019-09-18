حيل ووصفات للتخلص من الإمساك وأعراضه المزعجة

هل تعانين من الإمساك وأعراضه المزعجة؟ يمكنك التخلص بوصفات وحيل سريعة، لا تترددي في تجربتها:

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1. الشاي بالعسل والليمون

اصنعي الشاي بإضافة العسل والليمون إلى الماء، يعمل الليمون كمنبه طبيعي للجهاز الهضمي، ويساعد في إخراج السموم من الجسم.

2. تناولي الكثير من الماء

يجب على الرجال شرب ما لا يقل عن 3.7 لتر من السوائل، والنساء 2.7 لتر في اليوم الواحد، وذلك لأن البراز الصلب القاسي هو السبب الأكثر شيوعاً للإمساك، ويجب عليك شرب كمية كافية من الماء، سيجعل الجسم رطباً بشكل صحيح، ويجعل من السهل على البراز المرور.

تعد عصائر الماء والفاكهة أفضل لمكافحة الإمساك؛ فهي بمثابة مسهلات طبيعية خفيفة.

3. ابتعدي عن الكافيين

يجب تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية؛ لأنها مدرات البول، وبدلاً من ترطيب الجسم.

4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف، تعمل كملين طبيعي، وتتوافر في البذور والبندق، مثل: اليقطين، والسمسم، وعباد الشمس، أو بذور الكتان، هي أيضاً مصادر جيدة للألياف.

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5. تناولي الخوخ

ليس فقط الخوخ غنياً بالألياف، ولكنه يحتوي أيضاً على السوربيتول، وهو نوع من السكريات التي تخفف الإمساك بشكل طبيعي، 100 جرام من الخوخ لديها 14.7 جرام من السوربيتول، ومع ذلك، مثل الكثير من الناس، إذا كنت قد لا تحبين تناول الخوخ، يمكنك تناول كوب من عصيره بسرعة.

6. تناولي الأعشاب

مثل بذور الكتان، الحلبة، وسيلليوم لها تأثير ملين؛ فهي تعمل على تحسين حركة الأمعاء، ومحاربة الإمساك.

7. تناولي الزبادي

على الرغم من أنه ينصح بالابتعاد عن منتجات الألبان إذا كنت تعانين من الإمساك، إلا أن اللبن الزبادي هو الاستثناء، يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الذي يساعد على تسهيل حركة الأمعاء.

8. طرق سريعة لإنهاء الإمساك

الجلوس وظهرك مباشرة عند 90 درجة أمر شائع جداً أثناء الجلوس في دورات المياه، وذلك لن يساعد على مرور البراز بشكل أسرع، وتكون هذه العضلات مشدودة ولا تسمح بفتح القولون بشكل صحيح.

الطريقة الصحيحة للجلوس هي أن تميل إلى الأمام، بحيث يكون عمودك الفقري بزاوية حوالي 35 درجة فيما يتعلق بالفخذين.