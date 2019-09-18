آكلة لحوم البشر.. خلايا سرطانية تبطل مفعول العلاج الكيميائي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت أبحاث علمية جديدة أن هناك بعض الخلايا السرطانية تتحول إلى ما أسموه بخلايا آكلة لحوم البشر لتفادي أثر العلاج الكيميائي وإبطال تأثيره.

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مجموعة من العلماء بجامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية توصلوا لوجود خلايا سرطانية تتحول لخلايا آكلة للخلايا السرطانية الأخرى المجاورة فينتج عن ذلك مقاومة للعلاج الكيميائي.

تم اكتشاف تلك الخلايا في مرض سرطان الثدي والجين المسؤول عن ذلك هو TP53؛ إذ إن ذلك سيصبح مصدر قلق رئيسًا للمرضى وعائلاتهم لمقاومة تلك الخلايا للعلاج الكيميائي وإبطال مفعوله؛ ما يرفع حالات الوفاة جراء المرض لتعرض المرضى للانتكاس؛ إذ لم يتم تدمير تلك الخلايا السرطانية في العلاج الأولي، بل تزداد قوة بأكلها للخلايا السرطانية المجاورة.

قال دكتور كريستال توننيس موراي من جامعة تولين، إن هذا الأمر بالغ الأهمية، وهم الآن يدرسون خصائص هذه الخلايا السرطانية الخبيثة التي تظل موجودة بعد العلاج الكيميائي بل تقاومه وتبطل مفعوله.

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وتوصل الفريق الطبي بالجامعة إلى أن أورام الثدي التي أصبحت حساسة بتعرضها للدوكسوروبيسين أو غيره من أدوية العلاج الكيميائي قد ابتلعت الخلايا السرطانية المجاورة وكل هذا يؤدي إلى ضعف استجابة مرضى سرطان الثدى للعلاج وتعرضهم للانتكاس.

ولاحظ العلماء هذا السلوك المفاجئ في كل من الخلايا السرطانية التي نمت في المختبر والأورام بالفئران.

وأفادت مجلة علمية نشرت عن ذلك الاكتشاف أن الخلايا السرطانية أيضًا الموجودة في الرئة والعظام إذا اصبحت حساسة نتيجة العلاج الكيميائي فهي تتحول بعد التهامها للخلايا السرطانية المجاورة لها، ويأمل العلماء الآن بتوصلهم لتلك الخلايا بإيجاد علاج بديل لإيقاف تحول تلك الخلايا وآثاره الخطيرة.