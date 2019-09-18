وليد الدالي يوضح أسباب وأفضل علاج لمرض دوالي الساقين البارزة على سطح الجلد

أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، أن الكثير من الأشخاص يعانوا من مشكلة دوالي الساقين التي تسبب المظهر المزعج للقدمين حيث تظهر الدوالي على شكل خطوط متعرجة ومنتفخة على الساقين والفخذين ويمكن رؤيتها بشكل واضح وتظهر باللونين الأزرق والأحمر وتكون في بعض الأحيان بارزة عن سطح الجلد.

وقال الدكتور وليد الدالي، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بدوالي الساقين ومنها زيادة الوزن وبعض العوامل الوراثية وتغير مستويات الهرمونات في الجسم والوقوف لفترات طويلة والحمل والتقدم في العمر.

وأضاف الدكتور وليد الدالي، يتم علاج دوالي الساقين من خلال تغيير أسلوب الحياة حيث ينصح المريض بالتخلص من الوزن الزائد وتجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة والحرص على الحصول على قسط كاف من الراحة وارتداء الجوارب الضاغطة.

وأوضح الدكتور وليد الدالي، أن استخدام أشعة الليزر لعلاج دوالي الساقين من خلال إجراء بسيط يؤدي إلى تحسن الحالة بشكل كبير ويوجد طريقتان لاستخدام أشعة الليزر في العلاج ففي حالة الدوالي البسيطة يتم تسليط أشعة الليزر على الجلد لعلاج الأوردة المصابة ويحتاج العلاج إلى عدة جلسات يحددها الطبيب، وفي حالات أخرى يتم تسليط أشعة الليزر داخل الوريد المصاب عن طريق قسطرة دقيقة يتم إدخالها إلى الوريد المتضرر تحت تأثير التخدير الموضعي، يعمل الليزر على إغلاق الوريد فيختفي ويموت بعد فترة.

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وأشار الدكتور وليد الدالي، أن علاج دوالى الساقين قد يستلزم الحقن وقد يستلزم التدخل الجراحى للحفاظ على الساقين .مقابلات صحة

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