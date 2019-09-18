ملكة بريطانيا غاضبة من رحلة ميغان ماركل إلى نيويورك لحضور نهائي البطولة الأميركية

تحدثت تقارير جديدة عن تحذير المساعدين الملكيين في قصر باكنغهام، لضيوف الملكة من الحديث عن الأمير هاري (Prince Harry) وزوجته ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس خلال مقابلاتهم مع الملكة، ولقد نقلت صحيفة The Sun البريطانية عن مصدر مطلع قوله إن الأمير هاري وزوجته وطفلهما أو عائلة ساسيكس كما يطلق عليهم غالبا ما يكونون محور الأحاديث الودية لضيوف الملكة، وهو الأمر الذي بدا من الواضح إنه يزعج الملكة مما دفع المساعدين الملكيين للتنبيه عليهم بأن يكونوا "أكثر كياسة" ويتجنبوا التطرق لهذا الأمر بحسب ما أكده المصدر.

منع ضيوف الملكة من الحديث عن عائلة ساسيكس

المصدر تحدث أيضا خلال حوار مع الصحيفة أن اهتمام ضيوف الملكة بأحدث أخبار عائلة ساسيكس يرجع إلى حقيقة أنهم الأكثر ملاحقة من قبل وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، إلى جانب تزايد القصص والشائعات التي تروى عن حياتهم الخاصة، مما دفع المساعدين الملكيين إلى التنبيه على ضيوف الملكة أيضا بتجنب الحديث مع الملكة أو طرح أسئلة حول التقارير المنشورة عن عائلة ساسيكس، ولقد تحدث المصدر عن ذلك وقال: "هناك صديق لأحد ضيوف الملكة ممن دعوتهم مرافقتها في جولتها بالخيل قيل له صراحة تحدث عن أي شيء إلا موضوع واحد فقط، وعندما قال البريكسيت (اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي)، قيل له لا، عائلة ساسيكس".

الملكة غاضبة من سفر ميغان ماركل إلى نيويورك

بالتزامن مع ذلك نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقرير جديد تحدثت فيه عن انزعاج الملكة من رحلة سفر ميغان ماركل الأخيرة إلى نيويورك لحضور نهائي البطولة الأميركية المفتوحة للتنس ودعم صديقتها المقربة ونجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز (Serena Williams) في البطولة، وطبقا للتقارير المنشورة فإن الملكة شعرت بالاستياء وخيبة الأمل بسبب قرار ميغان في السفر في رحلة إلى نيويورك في الوقت الذي قررت فيه والأمير هاري الغياب عن الانضمام إلى العائلة المالكة البريطانية في عطلتهم الصيفية السنوية في بالمورال في منطقة المرتفعات الإسكتلندية.

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