6 أسباب رائعة تحتّم عليكم زيارة أيرلندا من بينها المناظر الطبيعية والخلابة

بفضل جمالها الطبيعي الخلّاب والعديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها، تُعد أيرلندا وجهة سياحية رائعة، لكن في حال كنت بحاجة إلى بعض الإقناع، إليك 6 أسباب تحتّم عليك زيارة أيرلندا لمرة واحدة في حياتك على الأقل!

المناظر الطبيعية

مناطق أيرلندا الخلابة ومناظرها الرائعة عوامل الجذب الرئيسية، لا تزال الأماكن ذات المناظر الخلابة مثل حلقة كيري Ring of Kerry وجروف موهير Cliffs of Moher ومنطقة كونيمارا Connemara تثير إعجاب الزائرين، في حين أن التصاميم غير العادية مثل ممر العمالقة Giant’s Causeway ذات المناظر الطبيعية لها سحرها خاص بها.

توصيات الخبراء

إن المصادر التي تحث الناس على زيارة أيرلندا لا تأتي من داخل البلاد فقط، فالخبراء العالميون في مجال الثقافة والسفر يعترفون أيضًا بجوانب الجذب الكثيرة. تم تسمية دونيغال Donegal رسميًا بأنها "أروع مكان في العالم" لعام 2017 من قبل ناشونال جيوغرافيك، وتم ترشيح أيرلندا كوجهة رائدة في أوروبا في جوائز السفر العالمية لعام 2017.

أطول طريق ساحلي محدد في العالم

تعرف أيرلندا كيفية اللعب بنقاط قوتها، وقد عملت بجدية لتعزيز صورة المسارات السياحية مثلWild Atlantic Way، الذي يمتد لمسافة 2600 كيلومتر على طول الساحل الغربي (بالإضافة إلى أجزاء من الشمال والجنوب) ويُعد أطول طريق للقيادة الساحلية في العالم. يوفّر هذا الطريق، والطريق الساحلي بين بلفاست Belfast ولندنديري Londonderry، مناظر خلابة والعديد من النقاط المثيرة للاهتمام على طول المسار.

الإقامة ذات المستوى العالمي

هناك بعض الأماكن الرائعة حقًا للإقامة في أيرلندا: من فندق Ballyfin Demesne في مقاطعة ليش Laois، الذي تم اختياره كأفضل فندق في العالم، إلى فنادق القلاع المترامية الأطراف، مثل Ashford Castle في مقاطعة مايو Mayo.

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أنشطة رائعة في الهواء الطلق

محبو الطبيعة يعشقون أيرلندا، وتم تسمية قمة القديس باتريك Croagh Patrick كواحدة من أفضل 15 الوجهات لرياضة المشي في العالم. كما يوجد هناك قمم رائعة أخرى، كجبال ويكلو Wicklow، وجبل كروغاون Croaghaun في جزيرة آشيل Achill - التي تقع على ارتفاع 688 مترًا وهي ثالث أكبر المنحدرات البحرية في أوروبا - وكاراونتوهيل Carrauntoohil، أعلى قمة في أيرلندا.

ميزة إضافية لمحبّي المغامرات، تقدّم أيرلندا بعضًا من أفضل أماكن رياضة ركوب الأمواج في الكوكب بأكمله: تم اختيار باندوران Bundoran كواحدة من أفضل 20 مدينة على مستوى العالم من قِبل ناشونال جيوغرافيك، كما أن رياضة ركوب الأمواج الكبيرة في مقاطعة سلايغو Sligo تجذب المحترفين من جميع أنحاء العالم.

تطور سريع لمشهد الطعام

يمر مشهد الطعام في أيرلندا بتطور ملهم في السنوات الأخيرة. مع احتضان الطهاة بإخلاص لجودة المنتجات المحلية الأيرلندية، يبدو أن المطاعم والمقاهي الجديدة تظهر يوميًا تقريبًا، كما أن الأحداث الكبرى مثل Ballymaloe House’s Litfest في كورك Cork وندوةFood on the Edge في غالواي Galway تجذب عقول الطهي العالمية المشهورة.

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