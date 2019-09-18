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مراهق يصاب بالعمى بعد تناوله رقائق البطاطس والشيكولاته فقط لمدة 16 عاماً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مراهق يبلغ من العمر  18 عامًا بالعمى  بعد تناوله رقائق البطاطس والشوكولاتة فقط  لمدة 16 عاما كاملة منذ أن كان عمره عامين فقط.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن المراهق والذى يدعى هارفى داير ظل يتغذى على الشوكولاتة ورقائق البطاطس رافضا تناول أى طعام صحى طوال 16 عاما كاملة ، مما أدى إلى فقدانه البصر فجأة فى عينه اليسرى، وبعد أن قام أخصائي العيون بالكشف عليه أكد له أن عمى عينه ناجم عن نقص الفيتامينات والمعادن الحيوية.

وتم تشخيص حالته بأنه يعاني من اضطراب تناول الطعام وهو نوع من الاضطرابات التى تم اكتشافها حديثا.

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فيما قالت والدته كيري جيمس"كان نظامه الغذائي الذي يفتقر إلى أي شيء صحي يتكون فقط من رقائق البطاطس المقلية والشوكولاته وأحيانًا الزبادي منذ أن كان عمره عامين".

وأدى ذلك فى البداية إلى فقدان هذا الفتى البصر تمامًا في عينه اليسرى لأن جسمه كان منخفضًا جدًا بالفيتامينات لفترة طويلة ثم أعقب ذلك فقدانه البصر بالكامل بعينيه الاثنين.

وتسمى هذه الحالة الاعتلال العصبي البصري التغذوي وتسببه نقص العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لأداء الألياف العصبية في العين بشكل طبيعي.

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