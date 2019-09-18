شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض صمامات القلب تصيب أكثر من مليون إيطالى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "أنسا" الإيطالية إن أمراض صمامات القلب أصابت أكثر من مليون إيطالى هذا العام، ولرفع مستوى الوعى العام، يتم الاحتفال بأسبوع التوعية بأمراض القلب من 16 إلى 22 سبتمبر.

ويقول أليساندرو بوكانيللى، رئيس الجمعية الإيطالية لأمراض القلب والشيخوخة: فى الوقت الحالى، يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا فى إيطاليا يمثلون 25% من عدد السكان تقريبا، وسيتجاوز هذا الرقم عتبة 30% خلال ٢٥ عاما.

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وأضاف بوكانيللى أن أمراض صمامات القلب التى تظهر عادة بعد سن 65 عاما ستكون أكثر انتشارا بسبب زيادة أعداد كبار السن، مما يؤدى إلى زيادة الإنفاق الصحى.