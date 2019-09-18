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للبنات فقط... تصاميم يدوية لأدوات المدرسة

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - البنت الصغيرة لها لمساتها المميزة، ولها ذوقها في تصميم واختيار أدواتها الخاصة سواء للمدرسة أو للبيت والخروج مع صديقاتها، ولذلك فقد اخترنا لها هذه الأفكار لإعداد أدوات مدرسية من خامات متوفرة في البيت، وهناك أفكار لتزيين الكراسات أيضاَ فتابعي معنا....

 

أفكار لتزيين أدوات المدرسة

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إطار داخلي لتزيين صفحات الكراسات.

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أغلفة لتزيين الكتب والدفاتر.

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تصميم لأغلفة الكتب والدفاتر، فهذه البومة تحبها البنات.

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تصميم جميل للكراسة.

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أشكال مختلفة لتغليف الكتب والدفاتر.

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صندوق للأقلام.

 

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تصميم لمقلمة من عبوة فارغة لحفظ الأقلام.

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إطار بناتي جميل، يمكن رسمه لتزيين الدفترالمدرسي.

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إطار داخلي للدفاتر المدرسية.

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تصميم لتزيين الكراسات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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