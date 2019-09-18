باتيستوتا يطمئن محبيه على حالته الصحية بعد عملية "الطرف الصناعي"

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جابرييل باتيستوتا
طمأن جابرييل باتيستوتا، نجم الكرة الأرجنتينية والدوري الإيطالي سابقا، محبيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لجراحة ناجحة بتركيب طرف صناعي، بعد شكواه من الألم لسنوات طويلة.
ونشر باتيستوتا صورة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، الثلاثاء، أثناء تواجده داخل المستشفى بعد إجراء العملية.
وأكد لاعب فيورنتينا وروما الإيطاليين سابقا أنه اجتاز المرحلة الأولى بنجاح، بعد تركيب طرف صناعي في كاحله الأيسر، مضيفا: "الآن أبدأ عملية التعافي، شكرا لكم جميعا على حبكم وقلقكم".
وكان باتيستوتا كشف قبل سنوات عن رغبته في قطع ساقه، نظرا لشدة الألم الذي يشعر به منذ إصابته في نهاية مسيرته، والتي أدت لاعتزاله عام 2005.
وتسببت هذه الإصابة في استلقاء باتيستوتا لفترات طويلة في فراشه، نظرا لعدم قدرته على الوقوف والمشي، بسبب احتكاك العظام ببعضها.
ويعد باتيستوتا أحد أساطير المنتخب الأرجنتيني، إذ سجل معه 54 هدفا في 77 مباراة، كما توهج مع فيورنتينا الإيطالي خلال الفترة ما بين عامي 1991 و2000، محرزا 207 أهداف خلال 333 مباراة.
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