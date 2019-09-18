علاقةٌ تجمعُ أمراض اللثة بالسكري.. شاهدي التفاصيل مع الدكتورة غدير عطعوط

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتجاهل الكثيرون منّا سلامة اللثة أمام صحّة الأسنان، لغياب الوعي بمدى أهمية صحّة اللثّة وتأثيرها على أمراض أخرى من جهة، ولعدم الدراية بضرورة الاعتناء بها تمامًا كما هو الحال مع الأسنان.

وللوقوف أكثر على الموضوع، التقت "فوشيا" الدكتورة غدير عطعوط، اختصاصية اللثّة في عيادة الدكتور نيقولا وآسب، حيث تحدّثت عن خطورة أمراض اللثّة وما قد تسبّبه من أمراض أخرى.

تابعي هذا الحوار، ولا تنسي أنْ تشاركينا استفساراتكِ عن أمراض اللثّة في التعليقات..