تعرف علي 10 فوائد لا تتوقعها لقشر الرمان

لا تقتصر فوائد الرمان على الحبيبات الموجودة بداخله، بل تحتوي قشرته الخارجية -ذات اللون الأحمر- على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، الأمر الذي لا يدركه بعض الأشخاص، فيتخلصون منها فور تناوله.

يستعرض التقرير التالي، فوائد قشر الرمان على الصحة العامة، وفقًا لموقع "Stylecraze".

1- مفيد للقلب

يحتوي قشر الرمان على العديد من مضادات الأكسدة، التي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، فضلًا عن البوتاسيوم الذي يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- تطهير الجسم من السموم

طحن قشر الرمان وإضافته إلى الماء الساخن، مع الحرص على تناول منقوعه 3 مرات يوميًا لمدة 10 أيام، من شأنه أن يخلصك من السموم المتراكم بالجسم، لاحتوائه على العديد من المضادات الأكسدة.

3- تقوية المناعة

يساهم فيتامين سي الموجود بقشر الرمان في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، ما يجعله الاختيار الأمثل للأطفال والسيدات الحوامل وكبار السن.

4- التخلص من رائحة الفم الكريهة

يتميز قشر الرمان باحتوائه على مضادات للبكتيريا، لذا ينصح بطحنه واستخدام مسحوقه في تفريش الأسنان، للتخلص من رائحة الفم الكريهة التي يعاني منها بعض الأشخاص.

5- علاج التهاب الحلق

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يساعد قشر الرمان في علاج التهاب اللوزتين والحلق ويخفف من حدة السعال، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، أحد مضادات الأكسدة التي تحارب البكتيريا والفيروسات التي تسبب تلك المشكلات الصحية.

6- ترطيب البشرة

يحتوي قشر الرمان على حمض الإيلاجيك، الذي يعمل على ترطيب خلايا البشرة، ووقايتها من الجفاف والتلف، كما يساعد فيتامين سي المتوفر به على تحفيز الجسم على إنتاج الكولاجين الذي يساهم في علاج حب الشباب، ويحافظ على نضارة وحيوية البشرة.

7- الحماية من أشعة الشمس

يعمل قشر الرمان كدرعٍ واقٍ للجسم من أشعة الشمس الضارة، ألا وهي الأشعة فوق البنفسجية، الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية وضربات الشمس عند التعرض لها.

8- الوقاية من السرطان

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة بقشر الرمان على الوقاية من الإصابة بالسرطان، خاصةً سرطان الجلد، لقدرتها على مكافحة الشوارد الحرة التي تزيد من خطر التعرض لهذا المرض المزمن، وفقًا لبعض الأبحاث التي نشرت نتائجها بمؤتمر الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان.

9- مكافحة الشيخوخة

تشير بعض الأبحاث إلى أن قشر الرمان عند استخدامه مع الزيوت الطبيعية، يعمل على منع الإنزيمات التي تقلل من مستويات الكولاجين اللازم لنضارة البشرة عند التقدم في العمر، ما يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، كتجاعيد الوجه.

10- يمنع تساقط الشعر

يمكن استخدام قشر الرمان لمكافحة تساقط الشعر، والقضاء على القشرة ومنع ظهورها، لاحتوائه على البوتاسيوم اللازم لتحسين عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى فروة الرأس.قد يهمك ايضاً: أسامة السيد يقدم اللحم البقري مع عصير الرمان وخل البسمك لشهر رمضان