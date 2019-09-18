الفول السودانى لمرضى القلب والسكر ويحميك من حصوات المرارة

يعد الفول السوداني من المكسرات التي يفضلها الكثيرين، فهو يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والدهون غير المشبعة المفيدة للجسم، فما هي فوائده، وهل له أضرار؟

يستعرض التقرير التالى فوائد وأضرار الفول السوداني، وفقًا لما جاء في موقعي "Medical news today"، و"Healthline".

فوائد الفول السوداني

وأثبتت العديد من الدراسات فوائد متعددة للفول السوداني على الصحة العامة، وأهمها:

1- دعم صحة القلب

وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن تناول 46 جرامًا من الفول السوداني أو زبدة الفول السوداني يوميًا قد يحسن صحة القلب لمرضى السكري، لأنه يحتوي على دهون غير مشبعة أحادية وهي أكثر صحة من الدهون المشبعة.

2- الحفاظ على وزن صحي

يساعد الفول السوداني على الحفاظ على وزن صحي، لأنه مليء بالدهون الصحية والبروتين والألياف، والذي يعد من الوجبات الخفيفة التي تشعر بالشبع.

وجدت الأبحاث أن النساء اللائي تناولن المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني، مرتين في الأسبوع كانت لديهن مخاطر أقل قليلاً من زيادة الوزن والسمنة على مدى 8 سنوات أكثر من النساء اللائي كن يأكلن المكسرات، وكشفت دراسة أخرى أن تناوله يقلل من خطر إصابة الشخص بالسمنة على مدى 5 سنوات.

3- تنظيم مستويات السكر في الدم

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يساعد الفول السوداني في التحكم في مستويات السكر في الدم، لأنه يحتوي على نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات في حين أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهون والألياف، التي تعمل على إبطاء العمليات الهضمية، ما يعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول.

تشير الأبحاث إلى أن تناول زبدة الفول السوداني قد يساعد النساء المصابات بالسمنة والسكري من النوع الثاني على تنظيم مستويات السكر في الدم.

4- حصوات المرارة

تشير الدراسات إلى أن استهلاك الفول السوداني بشكل متكرر قد يقلل من خطر تكون حصوات المرارة، لأنه من الأطعمة التي تخفض الكوليسترول، المسبب لتكونها.

أضرار الفول السوداني

- قد يؤدي تناول الكثير من الفول السوداني إلى زيادة الوزن، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية.

- قد يكون الفول السوداني المحمص والمملح أقل صحة من الفول السوداني الخام بسبب محتواه العالي من الصوديوم، الذي يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.

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