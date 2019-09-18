ثاني حالة إصابة بـ"حمى الخنازير" في كوريا الجنوبية

أكدت كوريا الجنوبية، الأربعاء، ظهور ثاني حالة إصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية بعد يوم من الإعلان عن أول ظهور للفيروس المميت بالنسبة للخنازير لكنه ليس ضارا بالبشر.

وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، في بيان، إن الحالة الثانية ظهرت في مزرعة للخنازير في يونشيون شمال غربي العاصمة سيؤول والتي تضم 4700 خنزير.



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وأوضحت الوزارة أنه سيتم ذبح كل الخنازير في المزرعة، وتعهدت بالتحلي باليقظة في الجهود الرامية لاحتواء انتشار الفيروس.

وبعد اكتشاف الحالة الأولى رفعت كوريا الجنوبية مستوى التحذير من المرض إلى أعلى مستوى وكثفت إجراءات‭ ‬ التعقيم والتطهير بما في ذلك حظر مؤقت على مستوى البلاد على نقل‭ ‬الخنازير والماشية ذات الصلة بها.

ويأتي ظهور حمى الخنازير الأفريقية في كوريا الجنوبية بعد أقل من 4 أشهر من إعلان جارتها الشمالية عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض في أواخر مايو/أيار.

وكانت الصين أول من ظهر فيها المرض في منطقة شرق آسيا وذلك في 2018 وانتشر الفيروس بعد ذلك في أنحاء آسيا.