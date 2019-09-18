حظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات في نيويورك

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالأربعاء 2019/9/18 11:08 ص بتوقيت أبوظبي
السجائر الإلكترونية - أرشيفية
أصبحت نيويورك، الثلاثاء، ثاني ولاية أمريكية بعد ميتشجان تحظر تسويق السجائر الإلكترونية ذات النكهات إثر تسبّبها بإدمان شديد على النيكوتين، خاصة بين الشباب.
واتّخذ قرار الحظر خلال جلسة تصويت عقدها مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي في الولاية بطلب من الحاكم أندرو كومو، ودخل القرار حيّز التنفيذ على الفور، فيما لن تبدأ عمليات التدقيق قبل أسبوعين.
وباتت نيويورك أوّل ولاية أمريكية تطبّق هذا الإجراء؛ إذ لا تزال ميتشجان بانتظار صدور النصوص التشريعية.
وقال كومو، في بيان: "نيويورك لن تنتظر الحكومة للتحرّك"، وتابع: "من خلال حظر السجائر الإلكترونية ذات النكهات، نتّخذ تدبيرا بالغ الأهمية في مجال الصحة العامة ونسهم في تجنيب عدد لا يحصى من الشباب إدمان التدخين".
ويأتي هذا الحظر بعد بضعة أيام لا غير من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نية إدارته اتّخاذ تدبير حكومي مماثل في الأشهر المقبلة.
وبحسب أرقام هيئة الصحة في ولاية نيويورك، يستهلك 40% من طلاب السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية سجائر إلكترونية.
ويعد بيع السجائر الإلكترونية للقاصرين ممنوعا في الولايات المتحدة أي لمن هم دون 18 أو 21.
ووفقا لآخر أرقام مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها، أصيب أكثر من 380 شخصا بمشاكل رئوية خطرة بعد استخدامهم سجائر إلكترونية، وتوفّي 6 منهم، وسجلّت وفاة سابعة، الثلاثاء، في كاليفورنيا.
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