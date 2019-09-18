شكرا لقرائتكم خبر عن لو شعرك بيقع.. اعرفى المعدل الطبيعى لتساقطه أثناء الاستحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساقط الشعر من أكثر المشاكل المزعجة، خاصة للنساء، وأثناء الاستحمام يتساقط الشعر بمعدل أكبر من الأوقات الأخرى، فى هذا التقرير نتعرف على المعدل الطبيعى لتساقط الشعر أثناء الاستحمام.

ذكر موقع "كلايفند كلينيك"أنه من الطبيعى العثور على مجموعات من الشعر المتساقط في الحمام أو على فرشاة شعرك لكن هناك معدلات محددة لتساقط الشعر الطبيعى للتفرقة بينه وبين تساقط الشعر المرضى.

كل إنسان لديه 250 ألف شعرة، وبعض بصيلات الشعر قد تنقسم إلى عدة خيوط، والشخص العادي يفقد من 50 إلى 100 شعرة يوميًا، لكن التساقط يعتمد على طول وسمك الشعر، فالأشخاص الذين لديهم شعر أقصر أو أرق يتساقط شعرهم بشكل أقل.

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والمعدل الطبيعى لتساقط الشعر الطويل أو الكثيف أثناء الاستحمام ما بين 150 و 200 شعرة، وقد يرى الأشخاص الذين يغسلون شعرهم مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع أيضًا زيادة في معدل تساقطه.



تساقط الشعر اثناء الاستحمام

ومن الطبيعى أن يحدث معظم تساقط الشعر أثناء الاستحمام، على الرغم من أنه لا يزال من الشائع فقدان بعض الشعر عند التمشيط بعد ذلك.

وللحد من تساقط الشعر يجب تقليل مرات غسيل الشعر لمرتين أو 3 مرات فى الأسبوع فقط، مع استخدام مشط واسع الأسنان لإزالة التشابك، لأن استخدام فرشاة خشنة أو مشط صغير الأسنان يمكن أن يسبب كسر الشعر وتساقط المزيد من الشعر.

يمكن أن يكون تساقط الشعر أيضًا علامة على تكسر الشعر نتيجة كثرة تمشيطه أو عمل ذيل حصان باستمرار، لذا حاولى أن تتركى شعرك بدون "توكة شعر" قدر الإمكان.

وابتعدى عن تعريض شعرك للحرارة المستمرة من المكواة والسشوار وحاولى عدم تعريضه لحرارة الشمس التى تضر بالشعر.