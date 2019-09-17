أمراض اللثة خطر على صحة القلب

ترجح دراسات عدة وجود علاقة بين أمراض اللثة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للتوصل إلى فهم كامل لهذه العلاقة المحتملة.

وكشفت الدكتورة غورجيوت باجوا، استشارية جراحة القلب في معهد القلب والأوعية الدموية بمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي"، أنها قامت بإجراء جراحة معقدة في ديسمبر/كانون الأول 2017 لشاب مصري كان قد أصيب بالتهاب في أسنانه ثم التهاب حاد في الشغاف إثر اقتلاع سنه.

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وانتشر الالتهاب الخطير في جسم الشاب عبر الدم وألحق الضرر بصمامات القلب الأربعة مما اضطرنا لتبديلها كلها.

وأشار الدكتور مروان عطروني، استشاري طب الأسنان في معهد التخصصات الجراحية الدقيقة بمستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" إلى أن بعض مشاكل الأسنان قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك خراجات الأسنان التي تؤدي إلى دخول البكتيريا الضارة إلى مجرى الدم، ما يسبب ما يعرف بالتهاب الشغاف الذي يمكن أن يحدث ضرراً خطيراً في القلب.

ويرى أن التهاب اللثة الذي يسبب الكثير من الضغط على الجهاز المناعي يؤدي إلى حدوث الأمراض لدى الأشخاص المعرضين للخطر، معتبراً أن فحص الأسنان جزء مهم من الاستعدادات والإجراءات الاحترازية التي يخضع لها المرضى الذين يحتاجون إلى جراحة القلب.

إلى ذلك ينظم مستشفى "كليفلاند كلينك أبوظبي" على مدار شهر سبتمبر/أيلول الجاري، حملة "تعرف على قلبك" التي تهدف إلى توعية الجمهور حول أهمية اتباع أسلوب حياة صحي وأفضل السبل الفعالة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.