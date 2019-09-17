أسعار النفط تنخفض مع تطمينات إمدادات الخام

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رويترزالثلاثاء 2019/9/17 12:47 م بتوقيت أبوظبي
أسعار النفط تنخفض مع تفاؤل بشأن الإمدادات
انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد تطمينات بعدم تأثر الإمدادات عالميا، لكن ستظل حركة الترقب بالسوق إزاء التهديد برد عسكري على الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين، والتي تسببت في خفض إنتاج المملكة بواقع النصف، وقادت لأكبر صعود للأسعار في عقود.
وأثار هجوم يوم السبت احتمال حدوث هزة كبيرة للإمدادات في السوق التي ركزت في الأشهر الأخيرة على المخاوف بشأن الطلب، بسبب انحسار النمو العالمي في ظل النزاع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين، والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، وكانت المورد الذي يمثل الملجأ الأخير لعقود.
وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، انخفض خام "برنت" 30 سنتا أو 0.4% إلى 68.72 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا أو 0.9% إلى 62.33 دولار للبرميل.
وفي وقت سابق هبط الخامان القياسيان بنحو 2% لكل منهما.
وارتفعت أسعار النفط نحو 20%، أمس الإثنين، خلال الجلسة في رد فعل على الهجمات، وهي أكبر قفزة في نحو 30 عاما، قبل أن تغلق مرتفعة نحو 15% عند أعلى مستوى في 4 أشهر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الشهري لأنشطة الحفر، أمس الإثنين: "إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي من 7 تكوينات صخرية بمقدار 74 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول إلى مستوى قياسي عند 8.843 مليون برميل يوميا".
وقالت اليابان اليوم "إنها ستدرس سحبا منسقا من احتياطيات النفط إذا اقتضت الضرورة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين: "إنه يبدو أن إيران تقف وراء الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين"، لكنه شدد على أنه لا يرغب في الحرب.
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