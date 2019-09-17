فيديوجراف.. أليسون الخارق.. الغائب الحاضر في موقعة نابولي وليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يفتتح ليفربول الإنجليزي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة نابولي الإيطالي، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات على ملعب "سان باولو".

بطل النسخة الماضية يدخل المباراة في غياب حارس مرماه الأساسي البرازيلي أليسون بيكر المصاب منذ مواجهة نوريتش سيتي بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

أليسون بيكر يعد الغائب الحاضر في موقعة ليفربول ونابولي بعدما كان البطل الأبرز في آخر مواجهة بين الفريقين، بعدما قام بتصدٍ خيالي في الوقت بدل الضائع كان سبباً في تغيير مسار فريقه من الإقصاء إلى التتويج.

ليفربول كان يحتاج إلى الفوز من أجل التأهل لثمن نهائي البطولة، وهو ما نجح فيه؛ حيث حسم مباراة نابولي بهدف دون رد وتأهل لدور الـ16 رغم تساويه في النقاط مع الفريق الإيطالي، إلا أنه تفوق بفارق الأهداف.

بيكر قام بتصدٍ خيالي في الثواني الأخيرة من هذا اللقاء؛ حيث منع البولندي أركاديوز ميليك من استغلال انفراد له من خلال التصدي لتسديدته القوية، مانحا ليفربول بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، ومن ثم مواصلة المشوار نحو التتويج.