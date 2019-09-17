فيديوجراف.. محيط الرعب يحفز اتحاد جدة لكسر سباعية النحس أمام الهلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر جمهور الكرة العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، القمة المرتقبة، الثلاثاء، بين الهلال واتحاد جدة ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا على ملعب استاد جامعة الملك سعود.

الهلال يملك فرصتين للتأهل للدور نصف النهائي، إما الفوز بأي نتيجة وإما التعادل السلبي وحسم اللقاء بركلات الترجيح، فيما يملك الاتحاد فرصة إضافية في التعادل الإيجابي بعدما انتهت مباراة الذهاب 0-0.

استاد جامعة الملك سعود، معقل نادي الهلال يلقب بـ“محيط الرعب" الذي سيستضيف المباراة، يمثل حافزا لفريق الاتحاد من أجل تحقيق فوز غائب منذ 7 مواجهات.

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الاتحاد حقق آخر انتصاراته في معقل الهلال خلال عام 2016 في مناسبتين بواقع 1-0 و2-0 ضمن منافسات الدوري السعودي.

منذ 2016، التقى الفريقان خلال 7 مرات في 3 بطولات مختلفة، فاز الهلال في 4 مواجهات وحسم التعادل 3 مباريات بينهما، فيما فشل "العميد" في خطف الانتصار.

ويستعرض الفيديوجراف التالي محاولات الاتحاد لكسر سجله السلبي في "محيط الرعب".