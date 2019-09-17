القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقول منى غانم المري، رئيسة نادي دبي للصحافة: "زيارة وفد الإعلاميين الإماراتيين لمصر لطرح أفكار جديدة". وتضيف المري: "قياداتنا الرشيدة مدركة أهمية الإعلام". وتردف المري: "مبادراتنا لا تنحصر على الإمارات فقط بل الوطن العربي ككل". تقول منى أبوسمرة، رئيس تحرير البيان الإماراتية: "اللقاءات ثرية لوضع أجندة وبرامج إعلام 2020". وتضيف أبوسمرة: "التحديات التي تواجه الصحفيين بالإمارات نفس التحديات بباقي الدول العربية". يقول ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين: "مستقبل الإعلام والصحافة يتمثل في دبي عاصمة الإعلام 2020". Advertisements ويضيف رشوان: "جميع الاقتراحات جاءت لتطوير الإعلام العربي". يقول سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم": "الصحافة الإماراتية استفادت وتطورت بفضل الكفاءات المصرية". ويضيف الريامي: "الصحافة في الوطن العربي تواجهها تحديات مشتركة". ويقول ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: "مصر لها دور استراتيجي وحيوي وإعلامي كبير". ويضيف الفلاسي: "المصريون قاموا بتأسيس الإعلام في الإمارات والآن هم شركاؤنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد إعلامي إماراتي في القاهرة لوضع خارطة "دبي عاصمة الإعلام 2020" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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