شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى لسلامة المرضى.. 5 خطوات للرعاية الصحية الآمنة بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى، والذى تحتفل به منظمة الصحة العالمية يوم 17 سبتمبر من كل عام، أكدت المنظمة أن سلامة المرضى تعد مشكلة كبيرة، حيث يتوفى الملايين كل عام بسبب الرعاية الصحية السيئة وغير الآمنة.

اليوم العالمى لسلامة المرضى ..وكيفية تقديم خدمة امنة

وقالت صحيفة "boldsky "، فى تقرير لها اليوم الثلاثاء، إنه لضمان عدم إصابة أى مريض أثناء تقديم الرعاية الصحية، اعتمدت منظمة الصحة العالمية " WHO" يوم 17 سبتمبر للاحتفال "باليوم العالمى لسلامة المرضى"سنويا، مع الالتزام بجعل الرعاية الصحية أكثر أمانا، وتعزيز سلامة المرضى على المستوى العالمى، وشعار هذا العام هو "سلامة المرضى أولوية صحية عالمية".

يجمع هذا اليوم جميع العائلات، والمرضى، ومقدمى الرعاية، والعاملين الصحيين، والمجتمعات، لتكون جزءًا من الرعاية الصحية الآمنة للمرضى.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتضرر 4 من كل 10 مرضى فى مرافق الرعاية مما يساهم فى وفاة نحو 2.6 مليون شخص فى العالم سنويا.

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اليوم العالمى لسلامة المرضى

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه يتم الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى لزيادة الوعى على مستوى العالم، وتعزيز فهم لماذا تلعب سلامة المرضى دورًا مهمًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتغطية الصحية الشاملة، وتشجيع الهيئات الحكومية على دعم الاستراتيجية وضمان سلامة المرضى، وتشجيع النهوض بقطاع الرعاية الصحية لتقليل مخاطر الأذى للمرضى، وتسليط الضوء على التدريب، والتعليم فى مجال سلامة المرضى.

لماذا تعتبر سلامة المرضى مهمة؟

سلامة المرضى هى مصدر قلق عالمى للصحة، من المهم أن رعاية المرضى غير الآمنة يمكن أن تؤدى إلى أحداث سلبية تسبب وفاة المريض، تشير الدلائل الحديثة إلى أن المرضى عادة ما يعانون من الضعف أو التعرض للوفاة بسبب خطأ فى تشخيص الحالة الطبية الفعلية للمريض والأدوية الموصوفة، يجب أن تفهم صناعة الرعاية الصحية أن تكلفة تنفيذ تدابير السلامة للمرضى أقل مقارنة بمعالجتهم.

وقالت الصحيفة، إن تدابير السلامة التى اتخذتها المستشفيات لضمان سلامة المرضى لتجنب حدوث مضاعفات وتعرض حياة المرضى للخطر هى كالتالى:

أولا: غسل اليدين، وتنظيف الجلد واستخدام الاحتياطات لمنع الالتهابات المرتبطة بمجرى الدم.

ثانيا: تكليف طاقم طبى للمتابعة مع المرضى للحصول على الأدوية فى الوقت المناسب..

ثالثا : تثقيف المرضى قبل خروجهم من المستشفى بعد العلاج للتأكد من فهمهم لكيفية عمل أدويتهم ومتى لا يتناولونها.

رابعا: التأكد من أن موظفى المستشفى على دراية جيدة بثقافات سلامة المرضى.

خامسا: ضمان نظافة المستشفى لتجنب انتشار العدوى، بناء على نظام استجابة سريعة لضمان التواصل الفعال، والاستجابة السريعة فى حالات الطوارئ.