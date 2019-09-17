دبي تحتضن مؤتمرا دوليا للتأمين الصحي في أكتوبر

تستضيف دبي الدورة الخامسة لمؤتمر التأمين الصحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل.

ويعد هذا المؤتمر أكبر تجمع للعاملين بمجال التأمين الصحي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويبرز المؤتمر -الذي سيقام في فندق "ميلينيوم المطار" بدبي- الجهود المبذولة لتطوير سوق التأمين الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى إلى استكشاف كيفية زيادة التعاون بين الهيئات التنظيمية والعملاء ومؤسسات تقديم الخدمة باستخدام التكنولوجيا وتحديد المحركات الأساسية التي تقود أدوات العمل وتطوير استراتيجيات احتواء التكاليف في منظومة تمويل الرعاية الصحية، بالإضافة إلى مناقشة نماذج العمل المبتكرة في المناطق المستهدفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Advertisements

وتقود مفاهيم القدرة على تحمل التكاليف والتسعير حسب القيمة خطط السداد المبتكرة في قطاع التأمين الصحي على المستوى الإقليمي، حيث تطرح حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وثائق تأمين إلزامية تستهدف تحسين نظم الرعاية الصحية وزيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص.



وقالت الدكتورة دعاء سعيد العضوة المنتدبة لشركة "معرفة مانجمنت" - المنظمة للحدث، إن المؤتمر سيناقش العامل الأساسي لتحقيق مفهوم الرعاية الصحية بناء على القيمة "VBH "، موضحة أن قادة القطاع الصحي من المشاركين في المؤتمر سيناقشون المسائل المعقدة التي تخص مستقبل التأمين الصحي.

وأضافت أن الأعوام المقبلة ستشهد بروز العديد من العوامل المؤثرة في قطاع التأمين الصحي مثل الأنظمة الجديدة الخاصة بالسداد والرسوم والتعاون بين العملاء ومؤسسات تقديم الخدمة بما في ذلك أصحاب الأعمال، حيث سيلعب محللو البيانات دورا هاما في مراقبة الاستخدام والاستقرار المالي وسيتعاون الجميع على مواجهة الأمراض المزمنة المتصلة بنمط الحياة ورعاية كبار السن وإدراج العقاقير وأساليب العلاج المبتكرة وهو ما سيتم مناقشته من قبل المتحدثين في المؤتمر.

وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن زيادة غير مسبوقة وغير متوقعة في معدل الطلب على الرعاية الصحية، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في المنطقة إلى 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 مقارنة بحجم الإنفاق الذي يبلغ 12 مليار دولار أمريكي حاليا.

وأكد القائمون على هذا المؤتمر مكانة دبي كملتقى مثالي يجمع قادة المجال لمناقشة أنظمة العمل الضرورية والإطارات التنظيمية لقيادة التنمية في مجال التأمين الصحي.