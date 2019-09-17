شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة النباتية تعزز إنتاج البكتيريا الحميدة بالأمعاء فتخفض الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة تؤكد أن الأطعمة النباتية تساعد على فقدان الوزن وخفض الإصابة بمرض السكر من خلال تعزيز بكتيريا الأمعاء الحميدة ، حيث أن النظام الغذائي النباتي المتوازن يمكن أن يحد من السعرات الحرارية، ويزود الأشخاص بمزيد من الألياف.



تناول الخضروات والفواكه يساعد فى خفض الوزن

وقال أحد الخبراء إن النتائج يمكن أن تلقى الضوء على الكربوهيدرات، أظهرت الاختبارات أن مستويات "البكتيريا الجيدة"، كانت أعلى بعد أن أكل الناس وجبات غذائية نباتية.

أفادت دراسة أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يساعد الناس على فقدان الوزن، وخفض خطر الإصابة بمرض السكري.



الاطعمة النباتية

وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الأشخاص الذين تحولوا إلى نظام غذائي نباتي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات فقدوا في المتوسط 13 رطلاً (5.8 كجم) في غضون أربعة أشهر فقط، يعتقد العلماء أن التغييرات في البكتيريا التي تعيش في القناة الهضمية قد تكون مسؤلة عن تعزيز صحة الجهاز الهضمي للناس، حيث اختبر العلماء في لجنة الأطباء للطب المسئول في واشنطن العاصمة آثار الحمية النباتية على مجموعة من 148 شخصًا.

اضطر حوالي 73 منهم إلى الالتزام بنظام غذائي خالٍ من اللحوم والألبان لمدة 16 أسبوعًا، وقاموا باختبارات لقياس وزنهم، ودهون الجسم، والبكتيريا المعوية والإنسولين، لم يقم الـ 75 الباقون بأي تغييرات على وجباتهم الغذائية، ولكنهم خضعوا لنفس الاختبارات.

جميع المشاركين النباتيين فقدوا الوزن أثناء الدراسة، ، وفقد معظمهم 15.2 رطل (6.9 كجم) وأقل 10.3 رطل (4.7 كجم) ،كان معظم فقدان الوزن من خلال حرق الدهون، وحساسية الإنسولين "زادت بشكل كبير".

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كونك أكثر حساسية للإنسولين يعني أن الجسم أكثر كفاءة في امتصاص السكر من الطعام، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



النظام الغذائى النباتى

وقالت إيما إلفين من مرض السكري في بريطانيا، "صحيح أن العديد من الأطعمة التي تحتوي على نظام غذائي نباتي متوازن تعد جيدة بالنسبة لنا، لكن هذا لا يعني أن جميع الوجبات الغذائية النباتية صحية".

يمكن أن تحتوي بعض المنتجات على ملح إضافي، أو سكر أو دهون مشبعة، كل ذلك يجب أن يكون لدينا أقل كجزء من نظام غذائي صحي متوازن.

ومع ذلك، فقد أثبتت الأدلة حتى الآن أن بعض الأطعمة الموجودة في النظم الغذائية النباتية، مثل الفواكه والخضروات، ارتبطت بتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، نعلم أيضًا أن فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، أو السمنة، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في المستقبل.

في ملخص لورقتهم التي نشرت قبل الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لدراسة مرض السكري، قدم العلماء أيضًا نظرة عامة على التغيرات البكتيرية في أمعاء المشاركين.

ووجد الباحثون أنه مع فقدان الناس للوزن، كانت هناك زيادة في مستويات "البكتيريا الجيدة" ،وكانت متوافرة لدى النباتيين بكثرة .

وأضاف الدكتور إيان جونسون، من معهد كوادرام، إن النظام الغذائي النباتى، يمكن أن يجعل الجسم أكثر قدرة على امتصاص السكر من الطعام، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.