6 أضرار للحامل من المشروبات الغازية.. أخطرها الولادة المبكرة

المشروبات الغازية تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الحامل

حذرت طبيبة نساء وتوليد من تناول الحوامل المشروبات الغازية؛ لخطورتها على صحة الأم والجنين، موضحة أن ذات اللون الغامق لها تأثيرات خطيرة، أبرزها زيادة الوزن وانتفاخ البطن.

وقالت الطبيبة ندى حامد، أخصائي النساء والتوليد بمصر، إن الحمل يساعد على زيادة الوزن وتكون الغازات في المعدة، موضحة أن تناول المشروبات الغازية يزيد من هذه المشكلات.

وحصرت الطبيبة المصرية أضرار تناول الحوامل المشروبات الغازية في الآتي:

1- الأرق وقلة عدد ساعات النوم، نتيجة نسبة الكافيين المرتفعة في هذه المشروبات.



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2- ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ ينتج الجسم الأنسولين بكمية كبيرة ليعمل على خفض المعدل العالي للسكر في الدم، بالتالي زيادة الشهية لتناول الحلويات، وبالتبعية يزيد الوزن.

3- تعمل هذه المشروبات على تقليل نسبة الكالسيوم في الجسم، بالتالي يضطر الجسم إلى تعويض ما فقده من عظام الأم، لذا تٌصاب الحامل بهشاشة العظام وآلام في الظهر والعظام بشكل عام.

4- المياه الغازية تصيب الحامل بمشكلات المعدة، خصوصًا في الأشهر الأخيرة من الحمل، كما تسبب الشعور بالانتفاخات واضطرابات في الجهاز الهضمي.

5- تعاني الحامل التي تتناول المياه الغازية من الجفاف، لأن هذه المشروبات مدرة للبول، بالتالي يفقد الجسم الكثير من السوائل.

6- تعرض الحامل للولادة المبكرة، وهي من أخطر المشكلات التي قد تؤدي لفقدان الجنين.