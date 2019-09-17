أخطر سرطانات الجهاز التناسلي عند النساء

من أعراض سرطان الفرج كتل وورم في منطقة الفخذ

يُصيب سرطان الفرج الجهاز التناسلي للنساء، ويعد من أندر الأنواع السرطانية التي تهاجم الأنثى بنسبة لا تتعدى 5% من إجمالي الأورام في هذه المنطقة من الجسم، لكنه خطير في حالة عدم اكتشافه.

ويعد سبتمبر/أيلول، منذ عام 1999، هو شهر التوعية بالسرطانات التي تصيب النساء، وتنظم في هذا الإطار مجموعة من الأنشطة تدعو لممارسة الرياضة ومكافحة السرطان.

تقول المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، التي تستكمل حملتها في التوعية بخطورة السرطانات التي تصيب النساء: "يتم تشخيص هذا السرطان غالبا، لدى النساء البالغات، خاصة من بين 65 و75 عاما".

وتضيف: "فقط 15% من النساء المصابات بهذا الورم يتم تشخيصهن قبل عمر 40 سنة".

وسرطان الفرج الذي يصيب المنطقة الخارجية في الجهاز التناسلي للمرأة غالبا تكون أسبابه كالتالي:

- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

- التقدم في السن.

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- التاريخ المرضي للإصابة بسرطان عنق الرحم أو السرطان المهبلي.

- التدخين.

أعراض سرطان الفرج

- الحكة، وحرقان ووجع أو ألم في الفرج.

- ورم كتلة أو قرحة أو تورم.

- بقع جلدية سواء لونها أحمر أو أبيض أو بني داكن.

- نزول دم أو إفرازات أو سوائل لونها أصفر.

- كتل وورم في منطقة الفخذ.

ونصحت المؤسسة بالكشف حال ظهور أي عرض من السابق ذكرها، مشددة على ضرورة إجراء فحص طبي للحوض وأخذ عينة وإجراء أشعة للاطمئنان.