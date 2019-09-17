شكرا لقرائتكم خبر عن "البنتاكام" هى الأدق فى التعرف على الإصابة بـ"القرنية المخروطية".. الدكتور أحمد المعتصم يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنية المخروطية من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب العين، ولكن الآن ومع التقدم الهائل في طب العيون أصبح من السهل التغلب عليه بالعديد من الطرق، ولكن يفضل اكتشاف الإصابة بـ "القرنية المخروطية" مبكراً حتى يمكن أن نتصدي له سريعاً، وتعود العين كما هي والنظر يعود لما كان عليه بدون أي تدهور..

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي، كيف يمكن اكتشاف مرض القرنية المخروطية مبكراً.



3 اشياء تدل على الإصابة بالقرنية المخروطية

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم فى حديثه لـ ”الخليج 365” إن القرنية المخروطية هو مرض يصيب سطح القرنية بالعين هذا المرض يسمى سارق البصر لأنه إذا تم إهماله نجد المريض يفقد نظره.

وأكد إن القرنية المخروطية هو تحدب لسطح القرنية مع ضعف سماكة القرنية واعراضه تتمثل في ضعف النظر تدريجيا ، لذا يجب أن نكتشفه مبكراً حتى يتم علاجه سريعا.



3 مميزات لجهاز البنتاكام في اكتشاف (القرنية المخروطية)

وفي السياق نفسه أعلن إن مريض القرنية المخروطية يتم فحصه بجهاز يسمى "البنتاكام" والذي من خلاله نتعرف على سماكة القرنية والتعرف على شكل سطح القرنية والتعرف عن ما كان مصاب بالقرنية المخروطية ام لا، ويعتبر "البنتاكام" فحص متطور جدا وهو اخر ما توصل اليه العلم في هذا النوع من الفحوصات حيث انه يجمع بين طريقتين في التقاط صور القرنية و هما الطريقتين الاكثر دقة و انتشارا عالميا فهو يوفر معلومات في غاية الدقة و الاهمية كتضاريس القرنية الخارجية و الداخلية , كما يوفر خريطة لسمك القرنية، و معلومات في غاية الدقة عن اي تعرجات بالقرنية الغير مرئية بالعين المجردة .

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