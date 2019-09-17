شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو علم الريكى؟.. وما هو تأثيره على جسم الإنسان؟.. استشارى الطاقة الحيوية أحمد شعبان يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسمع كثيرا عن علم الريكي وتأثيره على جسم الإنسان وحياته، ولكننا لا نعرف ما هو؟، وكيف يؤثر على الإنسان؟، جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة يعرفنا من خلال التقرير التالي بعلم الريكي ومدى أهميته.

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان لـ"الخليج 365" إن علم الريكي بشكل عام هو علم من علوم الطاقة الحيوية التي تقسم لأكثر من جزء، وكلمة الريكي مكونة من مقطعين الري والكي وهي تعني طاقة الكون، فهناك أجزاء من علم الطاقة الحيوية تخص الطعام وهناك أجزاء تخص الإبر الصينية.. إلخ، أما الريكى فهو عبارة عن تحفيز لمراكز الطاقة الموجودة في جسم الإنسان، وتحفز بعض الأعضاء الداخلية به، وتحفيز مراكز الطاقة والشاكرات، حيث يتم شحن الطاقة بأسلوب الريكي.



تعريف علم الريكي

وأشار إلى أن أسلوب الريكي يتمثل في عمل مجموعة من التدريبات الخاصة بالتنفس والتأمل، للشخص الذي سيقوم بالريكي حيث يخزن بداخله طاقة كبيرة تخرج عن طريق كفوف اليد، للمناطق التي بها مشاكل أو بها ضعف، فعلى سبيل المثال إذا كان لديك مشاكل في مفصل اليد يمكنك تسليط كف اليد المشحونة بالطاقة عليها، وعلاجها، حيث يتم عمل تنظيف للطاقة وشحن طاقة لهذا المكان.



4 أساليب متبعة للعلاج بالريكي

وأكد إن العلاج الطاقي من سرعة شفاء هذا المفصل، لافتاً أنه إذا احتاج هذا المفصل إلى علاج لمدة شهر حتى يتم الشفاء تماما بالعلاج بالطاقة يمكن أن يحتاج إلى أسبوعين فقط، فهو يقلل مدة الشفاء إلى النصف، ومن هنا فالريكى عبارة عن استخدام الطاقة المنبعثة من كف اليد سواء فى علاج الشخص نفسه أو علاج الآخرين.

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