شكرا لقرائتكم خبر عن "CDC"يرفع حالة الطوارىء لمعرفة سبب أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الألكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، يرفع حالة الطوارىء للتوصل لأسباب الاصابة بامراض الرئة الحاد الناتج عن استخدام السجائر الألكترونية، موضحا أن هناك تحقيقات مستمرة حاليا عنها، نتيجة إصابة الرئة المرتبطة باستخدامها، من خلال مركز عمليات الطوارىء.



تعرف على مخاطر السجائر الالكترونية

وأشارإلى أنEmergency operations center (EOC) "مركزعمليات الطوارئ" التابع لها يحقق حاليا فى أسباب حدوث الوفيات والأمراض الرئوية نتيجة استخدام السجائر الالكترونية، وذلك من أجل تعزيز الإستجابة المشتركة بين الهيئات الدولية للتحقيق في حالات إصابة الرئة المرتبطة باستخدام منتجات السجائر الإلكترونية" vaping".

وقال الدكتور روبرت ريدفيلد مديرمركز السيطرة على الأمراض، "لقد جعلنا من أولويات مركز السيطرة على الأمراض معرفة سبب حدوث الإصابات والوفيات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية والأبخرة، مضيفا أنه تم تقديم الدعم لموظفي مركز السيطرة على الأمراض الذين يعملون لحماية العالم من هذا الخطر الصحي الكبير.

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السجائر الالكترونية تهدد حياة مستخدميها

يتيح تفعيل مركز السيطرة على الأمراض لعمليات الطوارى" EOC "، لتوفير الدعم المستمر للاستجابة لمواجهة التحديات الناشئة عن استخدام السجائرالألكترونية، سيستمرالخبراء في المركز في تنفيذ الاستجابة حتى التوصل لمعرفة الحقائق المتعلقة بالإصابة بهذه الأمراض.

يواصل مركز السيطرة على الأمراض أيضًا العمل عن كثب مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لجمع معلومات حول استخدام منتجات السيجارة الإلكترونية الحديثة، أو تبخيرها بين المرضى، واختبار المواد أو المواد الكيميائية داخل منتجات السيجارة الإلكترونية التي استخدمها المرضى.



مركز السيطرة على الامراض يعلمن حالة الطوارىء للتوصل لسبب الاصابة بالامراض

وقال إنه أثناء إجراء هذا التحقيق، إذا كان الأفراد مهتمين بهذه المخاطر الصحية المحددة فيجب عليهم التفكير في الإمتناع عن استخدام السجائر الإلكترونية" vaping " أو منتجاتها.