شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير كبسولة لتحليل الغازات التى تحتويها المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورباحثون كبسولة غيرغازية تلتقط الغازات يمكنها قياس نوع الغازات الموجودة فى معدتك وتنبيهك فى حالة وجود أى مشكلة، وتستطيع الكبسولة اكتشاف المؤشرات الحيوية الغازية أثناء مرورها عبر القناة الهضمية.

وقال فريق من جامعة نيو ساوث ويل فى أستراليا (UNSW) إن الغرض من البحث هو رفع الغطاء عن غازات الأمعاء المختلفة وإظهار مدى أهميتها بالنسبة لصحة الإنسان.

وأضاف كوروش كالانتار زادة الباحث فى الجامعة من المثير للاهتمام، أن الغازات الأكثر وفرة فى جميع أنحاء الجهاز الهضمى - النيتروجين، الأكسجين، ثانى أكسيد الكربون، الهيدروجين وحتى الميثان - عديمة الرائحة" .

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وعكفت الدراسة، التى نشرت نتائجها فى عدد سبتمبر فى مجلة "مراجعات الجهاز الهضمي"، على فحص الكبد وتأثير غازات الجهاز الهضمي، وتفاعلاتها مع ميكروبيوم الأمعاء (البكيتريا الحميدة فى الأمعاء)، والاضطرابات المرتبطة بها وطريقة قياسها وتحليلها.

كما قام الباحثون بفحص كل من الغازات الرئيسية الموجودة فى الجهاز الهضمي..باستثناء النيتروجين، وتم ربط الغازات الموجودة فى الأمعاء أيضًا بأمراض الأمعاء المختلفة، بما فى ذلك سوء امتصاص الطعام، ومتلازمة القولون العصبى (IBS)، وأمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) وحتى سرطان القولون، خاصة عندما تنحرف ملامح الغازات عن القاعدة.

وقام الفريق البحثى بتسويق أداة بحثية ثورية لتحليل الغازات المعدية المعوية داخل الجسم فى شكل كبسولة قابلة للبث محملة بتقنية استشعار الغاز.