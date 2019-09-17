كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - نعم هناك علاقة بين ترتيب غرفة نوم طفلك في البيت وبين نشاطه في الصف! لا تستغربي، علم الطاقة الصيني والذي يعرف بالـ «الفينج شوي» اكتشف ارتباط طاقة الطفل بكل ما يخصه. لتحفيز نشاط طفلك في المدرسة والذي يتأثّر بأجواء المحيطة به المنزل، اتّبعي النصائح التالية... ترتيب غرفة الطفل لا تتركي ملابس الطفل ملقاة على الأرض.

لا تسرعي في ترتيب الغرفة بمجرد خروج الطفل من البيت حتى لا يفقد طاقته.

رتبي السرير بمجرد استيقاظ الطفل من النوم وليس بعد خروجه، لكي تحافظي على هالات طاقة جسمه مرتبة. لا تفتحي شباك غرفة الطفل فور خروجه كي لا تتبدد طاقته في الصف.

إذا كان الحمام ملحقاً بغرفة نوم الطفل، يجب أن تغلقي باب الحمام جيداً كي لا يبث طاقة سلبية في البيت. حقيبة وأدوات الطفل المدرسية اختاري لون الحقيبة الذي يدعم عنصر الطفل.

رتبي أدواته وكتبه في الحقيبة كي تنظمي طاقته.

خصصي جيباً للأدوات وآخر للكتب وثالثاً للدفاتر. Advertisements اختاري لون «اللانش بوكس» المناسب لعنصره.

يجب أن يرتدي الطفل الملابس الداعمة الألوان له تحت الزي المدرسي. مكان المذاكرة لا تخصصي مكاناً ثابتاً للمذاكرة.

لا تخصصي وقتاً للمذاكرة دون أن تعرفي مواعيد طاقته لكي تعرفي موعد مذاكرته.

لا تقارنيه ببقية الأخوة أو الجيران أو الأصدقاء. تخلصي من الألعاب المكسورة في البيت كي لا تهدر طاقة الطفل.

تخلصي من النباتات الميتة التي تبث طاقة سلبية .

لا تضعي حوض صبار في شرفة غرفته.

قومي بإخفاء الألعاب العنيفة مع بداية العام الدراسي لكي ينعم طفلك بالهدوء والسلام. ضعيها في مكان واحد مغلق وبعيداً عن غرفته وغرفة المعيشة. تهوية البيت لا تتركي الأبواب والشبابيك مفتوحة بعد تهوية البيت لمدة ساعة كل يوم.

قومي بتبخير البيت بالعنصر الذي يدعم الطفل، مثل الحبة السوداء والحرمل، لإزالة الطاقات السلبية من المنزل.

تخلصي من الأسرة ذات الطبقتين، لأنها تسبب ضغطاً على الطفل وتعيق تركيزه.

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كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبك للمنزل يؤثر على نشاط طفلك في المدرسة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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