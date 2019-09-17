القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور علي النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أن "العالم يعيش لحظات فارقة من التاريخ، بعد أن دخلت الأمم مرحلة صراع وحروب الأفكار".
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور علي النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، فعاليات الجلسة العلمية الثالثة "فقه الدولة وفقه الجماعات"، التي تقام على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الـ30 للأوقاف، المنعقد على مدى يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول بالقاهرة.
وقال: "أهمية مؤتمر الأوقاف الدولي (فقه بناء الدول) تتمثل في صناعة ثقافة جديدة تؤسس لمشروع حضاري للعرب والمسلمين. أصبحنا أمام خارطة طريق تتولى مصر فيها بناء دولة مستقرة بمستقبل مزدهر. ومعركتنا الفكرية هي أهم المعارك لاسترجاع ديننا المختطف".
كانت هذه تفاصيل خبر علي النعيمي: معركتنا الفكرية أهم المعارك لاسترجاع ديننا المختطف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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