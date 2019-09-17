وفاة طفلة أمريكية بعد إصابتها بالأميبا الآكلة للدماغ أثناء السباحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت طفلة أمريكية كانت قد نزلت في مياه نهر بتكساس، الاثنين، بعدما أصيبت بالتهاب متصل بأميبا "آكلة للدماغ"، على ما أعلنت عائلتها ووسائل إعلامية.

وكانت ليلي ماي أفنت "10 سنوات" بدأت تشعر بآلام في الرأس في 8 سبتمبر/أيلول، ثم ارتفعت حرارتها سريعا، وبعد إدخالها إلى قسم الطوارئ في المستشفى، لاحظ الأطباء وجود أميبا شديدة الندرة هجومية، وفق العائلة.

وكتب أقرباء الفتاة على "فيسبوك": "فتاتنا الصغيرة الجميلة باتت في أحضان الرب".

Advertisements

وكانت الفتاة نزلت للسباحة في مياه نهر برازوس.

وأكدت وزارة الصحة في تكساس لوسائل إعلامية أن الطفلة أصيبت بالتهاب ناجم عن أميبا "نيغليريا فوليري" التي تعيش في المياه العذبة والساخنة للبحيرات والأنهار وأيضا في أحواض السباحة المهملة.

وتدخل هذه الأميبا عن طريق الأنف وتصل إلى الدماغ، ما يؤدي إلى صداع قوي وارتفاع كبير في درجات حرارة الجسم، فضلا عن تشنج في الرقبة وحالات تقيؤ، ثم إلى دوار وسبات وهلوسة.