شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير كبسولة لتحليل الغازات التي تحتويها المعدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طور باحثون كبسولة غير غازية تلتقط الغازات يمكنها قياس نوع الغازات الموجودة في معدتك وتنبيهك في حالة وجود أي مشكلة، وتستطيع الكبسولة اكتشاف المؤشرات الحيوية الغازية أثناء مرورها عبر القناة الهضمية.

وقال فريق من جامعة نيو ساوث ويل في أستراليا (UNSW) إن الغرض من البحث هو رفع الغطاء عن غازات الأمعاء المختلفة وإظهار مدى أهميتها بالنسبة لصحة الإنسان.

وأضاف كوروش كالانتار زادة الباحث في الجامعة «من المثير للاهتمام، أن الغازات الأكثر وفرة في جميع أنحاء الجهاز الهضمي- النيتروجين، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، الهيدروجين وحتى الميثان- عديمة الرائحة» .

وعكفت الدراسة، التي نشرت نتائجها في عدد سبتمبر في مجلة «مراجعات الجهاز الهضمي»، على فحص الكبد وتأثير غازات الجهاز الهضمي، وتفاعلاتها مع ميكروبيوم الأمعاء (البكتيريا الحميدة في الأمعاء)، والاضطرابات المرتبطة بها وطريقة قياسها وتحليلها.

كما قام الباحثون بفحص كل من الغازات الرئيسية الموجودة في الجهاز الهضمي.. باستثناء النيتروجين، وتم ربط الغازات الموجودة في الأمعاء أيضًا بأمراض الأمعاء المختلفة، بما في ذلك سوء امتصاص الطعام، ومتلازمة القولون العصبي (IBS)، وأمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) وحتى سرطان القولون، خاصة عندما تنحرف ملامح الغازات عن القاعدة.

وقام الفريق البحثى بتسويق أداة بحثية ثورية لتحليل الغازات المعدية المعوية في الجسم الحي (داخل الجسم) في شكل كبسولة قابلة للبث محملة بتقنية استشعار الغاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطوير كبسولة لتحليل الغازات التي تحتويها المعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.